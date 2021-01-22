Як схуднути після новорічних свят: поради експертки

Українська фітнес-тренерка та експертка з правильного харчування Марина Боржемська розповіла, як повернутися у форму після новорічних свят. Насамперед вона порадила очистити свій холодильник від усіх шкідливих продуктів.

Також Боржемська зазначила: щоб швидше позбутися зайвих кілограмів – потрібно постаратися налагодити правильне триразове харчування. А також забути на деякий час про існування алкоголю та солодощів. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба "Нового каналу".

"Перше, що потрібно зробити, щоб повернутися у форму після свят, – це очистити свій холодильник від усіх шкідливих смаколиків. Після цього постаратися налагодити правильне триразове харчування. Вранці, вдень і ввечері – три повноцінні прийоми їжі. Найголовніше – зберігати нормальні паузи, десь три-чотири години між сніданком, обідом та вечерею... Відмовтеся від алкоголю, тому що він буде блокувати процес схуднення, а також від солодощів", – поділилася Боржемська.

Вона додала, що одного правильного харчування буде недостатньо для схуднення. Тому експертка також порекомендувала займатися спортом.

"По-перше, варто щодня робити ранкову зарядку. Перед нею не забувати про склянку води. По-друге, необхідно виконувати якісь тренування, комплекси вправ... Також раджу робити контрастний душ. Спочатку буде складно дотримуватися всіх порад, але якщо робити так щодня, все увійде у звичку", – підсумувала Боржемська.

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