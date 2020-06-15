Як схуднути після 40 років: названо 4 простих способи

Багато людей упевнені, що після 40 років схуднути, якщо і не неможливо, то надзвичайно складно і вимагає великих зусиль. Однак, якщо знати, з чого почати, це можна зробити набагато простіше.

Так, видання "Рамблер" розповіло, як ефективно схуднути після 40 років і при цьому не нашкодити здоров'ю.

Перегляньте свій раціон

s-krasa.ru

Дієтологи радять відмовитися від смажених і жирних продуктів. Вживаючи варені страви або на пару, ви не тільки скинете вагу, але і знизите вміст холестерину у крові.

Слідкуйте за режимом харчування

rrnews.ru

Крім того, зазначається: для того, щоб схуднути, не обов'язково голодувати. Досить вибудувати режим харчування. Дієтологи рекомендують вживати їжу кожні 3-4 години невеликими порціями. Це допоможе підтримувати метаболізм, який сповільнюється з віком.

Займайтеся спортом поступово

gducfkis.ru

Якщо ви давно не займалися спортом, то надмірні фізичні навантаження можуть сильно позначитися на вашому здоров'ї. За словами експертів, починати потрібно з невеликих кардіотренувань, відмінно підійде ходьба по біговій доріжці або на степпері. А коли ваш організм звикне до них, можна вже братися до важких навантажень.

Приділіть увагу відновленню

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Уві сні організм відпочиває найкраще, тому експерти радять не забувати приділяти йому достатньо часу. Не рекомендується також перевантажувати себе силовими тренуваннями. Фахівці вважають, що їх потрібно чергувати з більш спокійними вправами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, які напої допоможуть скинути вагу.