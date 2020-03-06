Як схуднути під час посту: основні принципи

Не всі обмеження в харчуванні в період Великого посту, який цього року розпочався 2 березня, а завершиться 18 квітня, підуть на користь тим, хто дотримується принципів здорового харчування.

Так, видання Матрони.ру склало список основних правил харчування, яких потрібно дотримуватися, якщо ви вирішили поєднувати пост і дієту.

КП

Білок. Видання пише, що під час посту не варто забувати про необхідну кількість білка. Він міститься в таких продуктах: грибах, рибі, морепродуктах, бобових, горіхах, капусті, помідорах, кашах з пророщеного зерна.

Вуглеводи. А ось вживання картоплі слід обмежити через високий вміст вуглеводів. Ця рекомендація стосується і рису, бананів, хурми й дині. Джерелами корисних вугледів є житній хліб, крупи, бобові, фрукти, овес, кукурудза, буряк і морква.

racurs.ua

Замінити цукор можна медом, проте вживати його слід у помірних кількостях. Не рекомендується їсти пісну випічку з пшеничного борошна, бо в ній міститься багато крохмалю.

Вода. Необхідно стежити за водним балансом і випивати 1,5-2 л чистої води.

Перекуси. Для того, щоб не виникав голод потрібно мати з собою перекус – яблуко, моркву, салат. Зазначається, що, чим рідше ви будете відчувати голод, тим легше буде переносити відсутність тваринних білків і жирів.

У щоденному меню повинні бути присутні супи й овочеві салати, заправлені олією.

kylinarnaya-kopilka.ru

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