Як схуднути: названо найголовніший фактор

Тільки мотивація дозволяє взяти себе в руки й змінити спосіб життя таким чином, щоб схуднути.
Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтологиня Вікторія Кляуз, уточнивши, що потрібно в першу чергу позбутися виправдань.
"У кожного бувають моменти депресії, слабкості, коли хочеться пожаліти себе. Але якщо цей момент триває не один рік, якщо вага перевалила за 100 кг, потрібно бити на сполох й буквально завтра ж змінювати свій спосіб життя! Адже зайва вага завжди призводить до серйозних ускладнень", – написала вона.
Депресія і набір ваги
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За словами Кляуз, у кожного в житті є своя "непробивна стіна" й власна "шкура", з якої потрібно вибиратися.
"Якщо йдеться лише про зайву вагу, то "не можу" – єдина ваша стіна, яку ви створили! Як тільки ви заміните куленепробивне "не можу" на "окей, я спробую", ви побачите величезне поле можливостей, відчуєте, на що здатні, розбудите силу волі, яка дрімала, й відчуєте тріумф власної перемоги над зайвою вагою! Ви скажете собі: "А я змогла!" Не позбавляйте себе можливості бути здоровою та щасливою, позбавляйтеся виправдань і частіше говоріть собі "я зможу", – підсумувала Кляуз.
Я не можу відмовитися від сосисок, ковбаси та тортиків, немає у мене сили волі! "🙅♀️" Мені не можна переходити на пп тк починається мігрень, мені потрібно постійно їсти солодке "," У мене вечорами жор - це спадкова риса! "😭 - все це виправдання, щоб ні в якому разі не почати знижувати вагу! ⠀ у кожного бувають моменти депресії, слабкості, коли хочеться пожаліти себе і поленівнічать🐨 Але якщо цей момент триває не один рік, якщо вага перевалив за 100 кг, то потрібно бити на сполох і буквально завтра ж змінювати свій спосіб життя! Адже зайва вага завжди приводь т до серйозних ускладнень! 👆 ⠀ Деякі прочитають пост, зітхнуть і подумають: "комусь легко, він не був в моїй шкурі, а я не можу" 😭 Абсолютно у кожного в житті є своя "непробивна стіна", про яку ми б'ємося щодня в надії коли-небудь її сломать💪, у кажого своя власна "шкура", з якої потрібно вибирати не сусідові і не подружці, а особисто вам - бо інших варіантів немає ⠀ і якщо мова йде всього лише про зайву вагу, то "не можу "- ЄДИНА ВАША СТІНА, створена вами ж! Як тільки ви заміните куленепробивне "не можу" на "окей, я спробую" 😏, ви побачите величезну поле можливостей, відчуєте на що способоності, нарешті розбудіть дрімала силу волі і відчуєте тріумф власної перемоги над зайвою вагою! Ви скажете собі "А я змогла!" 💪 ⠀ Не позбавляйте себе можливості бути здоровою і счастлівой👸, позбавляйтеся від виправдань і частіше говорите собі "Я зможу!"
Як повідомляла OBOZREVATEL, раніше Кляуз розповіла, що залежність від солодкого не завжди заважає схудненню. Вона поділилася секретом, як можна розпізнати, чи дійсно організм тягнеться до солодощів, як до наркотику.
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