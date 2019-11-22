Як схуднути: названо найголовніший фактор

Тільки мотивація дозволяє взяти себе в руки й змінити спосіб життя таким чином, щоб схуднути.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтологиня Вікторія Кляуз, уточнивши, що потрібно в першу чергу позбутися виправдань.

"У кожного бувають моменти депресії, слабкості, коли хочеться пожаліти себе. Але якщо цей момент триває не один рік, якщо вага перевалила за 100 кг, потрібно бити на сполох й буквально завтра ж змінювати свій спосіб життя! Адже зайва вага завжди призводить до серйозних ускладнень", – написала вона.

Депресія і набір ваги istockphoto

За словами Кляуз, у кожного в житті є своя "непробивна стіна" й власна "шкура", з якої потрібно вибиратися.

"Якщо йдеться лише про зайву вагу, то "не можу" – єдина ваша стіна, яку ви створили! Як тільки ви заміните куленепробивне "не можу" на "окей, я спробую", ви побачите величезне поле можливостей, відчуєте, на що здатні, розбудите силу волі, яка дрімала, й відчуєте тріумф власної перемоги над зайвою вагою! Ви скажете собі: "А я змогла!" Не позбавляйте себе можливості бути здоровою та щасливою, позбавляйтеся виправдань і частіше говоріть собі "я зможу", – підсумувала Кляуз.

Як повідомляла OBOZREVATEL, раніше Кляуз розповіла, що залежність від солодкого не завжди заважає схудненню. Вона поділилася секретом, як можна розпізнати, чи дійсно організм тягнеться до солодощів, як до наркотику.

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