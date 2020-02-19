Як схуднути: названі 5 робочих способів

Існує цілих п'ять ефективних способів схуднути. Один з них – створити дефіцит кілокалорій на 150-300 одиниць.

До такого висновку прийшли німецькі медики, пише видання Focus. За словами фахівців, в раціон потрібно ввести пісний білок і здорові жири.

Потрібно регулярно вживати горіхи, лляне насіння, насіння Чіа, авокадо, лляне, оливкова олії. Також потрібно їсти жирну рибу: сьомгу, сардини, оселедець раз в тиждень. Схуднути допомагають бобові, знежирений сир, сири, куряче масло і яйця.

"Білки і корисні жири допомагають підтримувати м'язи – чим їх більше, тим інтенсивніше ваше тіло використовує калорії в стані спокою", – підкреслили фахівці.

Також потрібно вживати складні вуглеводи. Цілісне зерно, сочевиця, овес, гречка, лобода (киноа), амарант, свіжий картопля містять насичують волокна.

Крім того, людина повинна виконувати силові тренування кілька разів на тиждень. Це зміцнює м'язи і покращує метаболізм.

Той, що худне людина повинна досить спати. Недолік сну провокує викид кортизолу. Через нього виникає сильна втома.

"Правило таке: ефективний для схуднення сон повинен тривати не менше семи-восьми годин на добу", – впевнені медики.

Медики назвали шість ефективних способів схуднення Ілюстрація

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