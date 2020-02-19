Головна Новини
19 лютого • оновлено в 03:17
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Як схуднути: названі 5 робочих способів

Читати матеріал російською

Існує цілих п'ять ефективних способів схуднути. Один з них – створити дефіцит кілокалорій на 150-300 одиниць.

До такого висновку прийшли німецькі медики, пише видання Focus. За словами фахівців, в раціон потрібно ввести пісний білок і здорові жири.

Потрібно регулярно вживати горіхи, лляне насіння, насіння Чіа, авокадо, лляне, оливкова олії. Також потрібно їсти жирну рибу: сьомгу, сардини, оселедець раз в тиждень. Схуднути допомагають бобові, знежирений сир, сири, куряче масло і яйця.

Новини
Допомагають схуднути і повертають молодість: названа користь поцілунків

"Білки і корисні жири допомагають підтримувати м'язи – чим їх більше, тим інтенсивніше ваше тіло використовує калорії в стані спокою", – підкреслили фахівці.

Також потрібно вживати складні вуглеводи. Цілісне зерно, сочевиця, овес, гречка, лобода (киноа), амарант, свіжий картопля містять насичують волокна.

Крім того, людина повинна виконувати силові тренування кілька разів на тиждень. Це зміцнює м'язи і покращує метаболізм.

Той, що худне людина повинна досить спати. Недолік сну провокує викид кортизолу. Через нього виникає сильна втома.

"Правило таке: ефективний для схуднення сон повинен тривати не менше семи-восьми годин на добу", – впевнені медики.

Медики назвали шість ефективних способів схуднення

Медики назвали шість ефективних способів схуднення

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, які напої допоможуть скинути вагу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Анатолій Запорожський
Тег
схуднення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги