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Як схуднути навесні: дієтолог назвала найкращий спосіб

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Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, що найкращий спосіб схуднути навесні — поєднати правильне харчування, щоденну фізичну активність і повноцінний сон.

Так, під час чату на Главреді експерт поділилася, що їсти потрібно два-три рази на день і відмовитися від перекусів. Також вона зазначила, що не варто їсти за три-чотири години до сну, а якщо голод все ж дає про себе знати — пити теплу воду або трав'яний чай.

Як схуднути навесні: дієтолог назвала найкращий спосіб

Фото: iStock

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Крім того, дієтолог додала, що в раціоні повинні бути присутні такі групи продуктів: овочі у свіжому, вареному і пареному вигляді, невелика кількість круп у першій половині дня, нежирні білки (сочевиця, нут, гриби) і корисні жири (горіхи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дієтолог Світлана Фус назвала три основні правила правильного харчування, які допоможуть ефективно схуднути і тримати вагу.

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Malkin Michele
Malkin Michele
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