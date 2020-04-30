Як схуднути на карантині: топ-3 безпечних дієти

В умовах домашньої ізоляції у людей знижується рухова активність. У зв'язку з чим збільшується ймовірність набрати зайві кілограми. Однак, якщо дотримуватися деяких правил харчування – можна не тільки зберегти відмінну форму, але і схуднути.

Про топ-3 дієт, які допоможуть безпечно скинути вагу на карантині – розповів OBOZREVATEL.

Фото: factroom.ru

Середземноморська дієта

Експерти зазначають, що середземноморська дієта не тільки допомагає скинути зайву вагу на карантині. Вона також позитивно впливає на здоров'я: допомагає зміцнити імунітет та знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Фото: championat.com

Цей тип харчування включає рибу, морепродукти, птицю, оливкову олію, сири і йогурти, овочі, фрукти, а також зернові та бобові. Водночас під забороною фастфуд, солодощі та алкоголь. Зазначимо, що середземноморська дієта не є голодною і "жорстокою".

Як дотримуватися середземноморської дієти

Додати в раціон багато овочів і несолодких фруктів, а також невелику кількість жирних продуктів;

Звести кількість вживання солі до мінімуму. У страви замість цього додавати різні трави;

Пити достатню кількість чистої води.

Зразкове меню на день

Фото: cosmo.ru

Сніданок: яєчня з помідорами або вівсянка з сухофруктами;

Обід: куряче філе, запечене з овочами та сиром, і макарони;

Вечеря: овочі та риба, приготовані на пару;

Метаболічна дієта

Метаболічна дієта є дуже корисною та безпечною під час карантину. Вона допомагає налагодити в організмі обмін речовин та навіть скинути кілька кілограмів.

Цей тип харчування полягає у вживанні овочів (зелені боби, броколі, цвітна капуста, селера, огірки, баклажани), білків (пісне м'ясо, морепродукти, нежирний сир, яйця), жирів (маргарин, рослинна олія, оливки, авокадо, горіхи, насіння), гречки, рису та фруктів.

Однак метаболічна дієта забороняє вживати пасту, крупи та випічку.

Як дотримуватися метаболічної дієти

Зменшити споживання солі;

Відмовитися від цукру;

Виключити з раціону вуглеводи;

Пити багато води.

Зразкове меню на день

Фото: pixabay.com

Сніданок: свіжі або приготовані фрукти в сиропі або в розсолі, трав'яний чай.

Обід: нежирна шинка або грудка індички з овочами на вибір.

Вечеря: рис з грибами та овочами.

Ендорфінова дієта

Ендорфінова дієта допомагає зменшити відчуття голоду, при цьому не відчувати занепаду сил та перебувати завжди в гарному настрої. Зазначимо: за допомогою неї ви не тільки зможете підтримувати відмінну форму, але і схуднути.

Фото: rambler.ru

У свій раціон харчування потрібно включити рибу, твердий сир, яйця, горіхи (арахіс, мигдаль, кеш'ю), м'ясо, сир, авокадо банани. Доповнити дієту можна бурим рисом, зеленою гречкою та вівсяною крупою.

У день ви можете з'їсти:

Фото: gospital.eu

1 порцію риби та 1 порцію м'яса вагою 150 грамів;

2 порції крупи по 60 грамів в сухому вигляді;

2 порції фруктів та овочів;

Половинку авокадо за добу. Його можна додавати в салат або їсти як повноцінне блюдо – що буде вважатися окремим прийомомо їжі.

Зазначимо: перед тим, як сісти на будь-яку дієту, обов'язково слід проконсультуватися з лікарем!

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