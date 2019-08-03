Як схуднути і зберегти результати: дієтолог назвала три простих кроки

Будь-яка жінка може худнути екстремально – з ризиком для здоров'я або раціонально.

Останній варіант дозволить закріпити результати на довгий час, заявила дієтолог Олена Кален в Instagram.

За її словами, раціональне схуднення складається з 3 етапів:

1. Очищення кишечника.

"У 99% людей із зайвою вагою порушена мікрофлора кишечника, що ускладнює процес засвоєння їжі", – уточнила експерт.

2. Зміна харчових звичок.

"Необхідно навчитися ставити собі питання "Чого ж я хочу насправді?" . Усвідомлення своїх істинних бажань дає можливість зрозуміти, що саме в собі потрібно змінити", – роз'яснила дієтолог.

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3. Фіксація досягнутого результату.

За словами Кален, цей етап дуже важливий, щоб вага не повернулася: "Важливо продовжувати вбудовувати корисні звички і почати розганяти метаболізм".

Крім вона підкреслила, що тільки така послідовність дій забезпечує стабільне досягнення результату і його фіксацію на все життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог і експерт з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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