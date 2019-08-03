Як схуднути і зберегти результати: дієтолог назвала три простих кроки

Будь-яка жінка може худнути екстремально – з ризиком для здоров'я або раціонально.
Останній варіант дозволить закріпити результати на довгий час, заявила дієтолог Олена Кален в Instagram.
За її словами, раціональне схуднення складається з 3 етапів:
1. Очищення кишечника.
"У 99% людей із зайвою вагою порушена мікрофлора кишечника, що ускладнює процес засвоєння їжі", – уточнила експерт.
2. Зміна харчових звичок.
"Необхідно навчитися ставити собі питання "Чого ж я хочу насправді?" . Усвідомлення своїх істинних бажань дає можливість зрозуміти, що саме в собі потрібно змінити", – роз'яснила дієтолог.
схуднення
КП в Україні
3. Фіксація досягнутого результату.
За словами Кален, цей етап дуже важливий, щоб вага не повернулася: "Важливо продовжувати вбудовувати корисні звички і почати розганяти метаболізм".
Крім вона підкреслила, що тільки така послідовність дій забезпечує стабільне досягнення результату і його фіксацію на все життя.
Вам набридли зайві кілограми і безформна одяг, ви хочете мати підтягнуте струнке тіло і зрозуміло по-швидше. Бажано вже завтра😜 Якщо це про вас, тоді дивіться це відео до конца👆 ⠀ Як кажуть: "Якщо жінка сьогодні почала худнути, значить завтра вона їде на море" 😂👙 Саме бажання швидкості штовхає багатьох на ризиковані процедури і дієти. Якщо говорити в загальному, схуднути швидко можна по-різному: ⠀ - Екстремально - з ризиком для здоров'я. - А можна і раціонально, про це трохи нижче. ⠀ Я вважаю не етичною і шкідливим радити своїм клієнтам потенційно небезпечні і неефективні способи схуднення. Тому сьогодні поговоримо про раціональне способе☝ ⠀ Раціональне схуднення складається з 3 етапів: ⠀ ЕТАП 1⃣ - Очищення кишечника. У 99% людей із зайвою вагою порушена мікрофлора кишечника, що ускладнює процес засвоєння їжі. ⠀ ЕТАП 2⃣ - Зміна харчових звичок. Необхідно навчитися ставити собі питання "Чого ж я хочу насправді?". Усвідомлення своїх істинних бажань дає можливість зрозуміти, що саме в собі потрібно змінити. ⠀ ЕТАП 3⃣ - Фіксація досягнутого результату. Цей етап дуже важливий, щоб вага не повернувся. Важливо продовжувати вбудовувати корисні звички і почати розганяти метаболізм. ⠀ Детальніше про кожен етап розповідаю в відео👆 Тільки така послідовність дій забезпечує стабільне досягнення результату і його фіксацію на все життя. ⠀ Зниження ваги стане для вас цікавим і захоплюючим процесом, якщо робити це системно під наглядом фахівців, які зможуть проконсультувати і дати пораду щодо вашої конкретної ситуації. Такий підхід ми практикуємо на марафоні похуденія🙂 Ви навчитеся усвідомлено приймати їжу і є тільки при наявності голоду, знизите вагу легко і з задоволенням, станете щасливіше, енергійніше і поміняєте своє життя навсегда💃 ⠀ 🙋Чтоби дізнатися дату найближчого старту марафону, напишіть мені "ТАК "в особисті повідомлення (Direct) 📩 я вишлю всю інформацію про участь в тренінге😊 ⠀ # еленакален # КакБистроПохудеть # ПсіхологіяПохуденія # ПітаніеДляПохуденія # інтуітівноепітаніе
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог і експерт з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.
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