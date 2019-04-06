Як схуднути і тримати рот на замку: розкрито секрет

Щоб позбавитися від зайвої ваги і зберегти отриманий результат, потрібно назавжди змінити стереотип харчування і звички.
Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла в Instagram, що людина може відмовитися від фастфуду і контролювати апетит, якщо свідомо цього захоче.
"Ми живемо в епоху фастфуду і повсюдного захоплення енергетичними напоями. Всім відомо, що необхідно скорочувати споживання кондитерських виробів, солодких напоїв, продуктів із підвищеним вмістом жирів і солі. А також те, що потрібно збалансовано харчуватися з переважанням в раціоні рослинної їжі, джерел корисного білка і різних круп", – зазначила вона.
Харчування і фастфуд
Critica
За словами Фус, людині складно контролювати апетит і обчислити кількість і якість вживання їжі в залежності від навантажень, статі та віку.
Як відмовитися від фастфуду і контролювати процес поглинання їжі
Регулярно приймати їжу.
Вживати складні вуглеводи, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові і зменшують тягу до солодощів.
Використовувати білок і клітковину, які дають відчуття ситості. Це дозволяє контролювати апетит.
Ми живемо в епоху фаст-фуду і повсюдного захоплення енергетичними напоями. Всім відомо, що необхідно скорочувати споживання кондитерських виробів, солодких напоїв, продуктів з підвищеним вмістом жирів і солі. А також те, що потрібно збалансовано харчуватися з переважанням в раціоні рослинної їжі, джерел корисного білка і різних круп. Людині, на жаль, складно побудувати здоровий спосіб харчування і обчислити його кількість і якість, в залежності від обсягу фізичних навантажень, статі і віку. Єдиний спосіб, який дозволяє не тільки розлучитися із зайвою вагою, але і зберегти отриманий результат, - назавжди змінити свій стереотип харчування і свої звички. Головні принципи правильного харчування для контролю апетиту і відмови від фаст-фуду: ✅ Регулярний прийом їжі ✅ Вживання складних вуглеводів. Вони допомагають стабілізувати рівень цукру в крові і зменшують тягу до солодощів. ✅Іспользовать білок і клітковину. Вони дають відчуття ситості, що дозволяє контролювати апетит І пам'ятайте: ви зможете, якщо свідомо захочете цього! Всім доброго дня! # ДіетамБой!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці розкрили кілька фактів про фастфуді, про які не розкажуть в закладі швидкого харчування.
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