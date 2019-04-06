|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Дієта і фітнес

Як схуднути і тримати рот на замку: розкрито секрет

2.9тЧитати матеріал російською

Щоб позбавитися від зайвої ваги і зберегти отриманий результат, потрібно назавжди змінити стереотип харчування і звички.

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла в Instagram, що людина може відмовитися від фастфуду і контролювати апетит, якщо свідомо цього захоче.

"Ми живемо в епоху фастфуду і повсюдного захоплення енергетичними напоями. Всім відомо, що необхідно скорочувати споживання кондитерських виробів, солодких напоїв, продуктів із підвищеним вмістом жирів і солі. А також те, що потрібно збалансовано харчуватися з переважанням в раціоні рослинної їжі, джерел корисного білка і різних круп", – зазначила вона.

Харчування і фастфуд

Харчування і фастфуд

Critica

Новини
Як схуднути до літа: названо три найкращих дієти

За словами Фус, людині складно контролювати апетит і обчислити кількість і якість вживання їжі в залежності від навантажень, статі та віку.

Як відмовитися від фастфуду і контролювати процес поглинання їжі

  • Регулярно приймати їжу.

  • Вживати складні вуглеводи, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові і зменшують тягу до солодощів.

  • Використовувати білок і клітковину, які дають відчуття ситості. Це дозволяє контролювати апетит.

Ми живемо в епоху фаст-фуду і повсюдного захоплення енергетичними напоями. Всім відомо, що необхідно скорочувати споживання кондитерських виробів, солодких напоїв, продуктів з підвищеним вмістом жирів і солі. А також те, що потрібно збалансовано харчуватися з переважанням в раціоні рослинної їжі, джерел корисного білка і різних круп. Людині, на жаль, складно побудувати здоровий спосіб харчування і обчислити його кількість і якість, в залежності від обсягу фізичних навантажень, статі і віку. Єдиний спосіб, який дозволяє не тільки розлучитися із зайвою вагою, але і зберегти отриманий результат, - назавжди змінити свій стереотип харчування і свої звички. Головні принципи правильного харчування для контролю апетиту і відмови від фаст-фуду: ✅ Регулярний прийом їжі ✅ Вживання складних вуглеводів. Вони допомагають стабілізувати рівень цукру в крові і зменшують тягу до солодощів. ✅Іспользовать білок і клітковину. Вони дають відчуття ситості, що дозволяє контролювати апетит І пам'ятайте: ви зможете, якщо свідомо захочете цього! Всім доброго дня! # ДіетамБой!

Допіс, Поширення Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці розкрили кілька фактів про фастфуді, про які не розкажуть в закладі швидкого харчування.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Світлана Фус
Теги
диетахарчуванняздоров'ясхуднення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки