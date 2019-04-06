Як схуднути і тримати рот на замку: розкрито секрет

Щоб позбавитися від зайвої ваги і зберегти отриманий результат, потрібно назавжди змінити стереотип харчування і звички.

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла в Instagram, що людина може відмовитися від фастфуду і контролювати апетит, якщо свідомо цього захоче.

"Ми живемо в епоху фастфуду і повсюдного захоплення енергетичними напоями. Всім відомо, що необхідно скорочувати споживання кондитерських виробів, солодких напоїв, продуктів із підвищеним вмістом жирів і солі. А також те, що потрібно збалансовано харчуватися з переважанням в раціоні рослинної їжі, джерел корисного білка і різних круп", – зазначила вона.

Харчування і фастфуд Critica

За словами Фус, людині складно контролювати апетит і обчислити кількість і якість вживання їжі в залежності від навантажень, статі та віку.

Як відмовитися від фастфуду і контролювати процес поглинання їжі

Регулярно приймати їжу.

Вживати складні вуглеводи, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові і зменшують тягу до солодощів.

Використовувати білок і клітковину, які дають відчуття ситості. Це дозволяє контролювати апетит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці розкрили кілька фактів про фастфуді, про які не розкажуть в закладі швидкого харчування.

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