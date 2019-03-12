Як схуднути і не набрати вагу знову: названо ефективний метод

Американські медики і фахівці назвали одну з найпопулярніших дієт на 2019 рік.

Серед найбільш безпечних типів харчування журнал US News & World Report вказав дієту Дюкана. Ця модель дозволяє схуднути і не набрати вагу знову.

Що таке дієта Дюкана

Дієта Дюкана заснована на білковій їжі і на низькому вмісті в раціоні вуглеводів, через що організм спрямований на споживання власних жирів в якості запасного джерела енергії. Цей тип харчування включає нежирне м'ясо, рибу, морепродукти, яйця і молочні продукти.

Фото: pohudejkina.ru

Також дієта Дюкана радить повністю виключити з раціону будь-яке масло, жир і майонез. Крім того слід виключити алкоголь, смажену картоплю, цукор і солодкі фрукти.

Як дотримуватися дієти Дюкана

Випивати не менше 2 л рідини в день (можна чай, каву, цикорій);

Не додавати в їжу жир і майонез;

Знизити кількість солі;

Споживати денну порцію вівсяних висівок;

Кожен день займатися фізичними активностями.

Чи допомагає при схудненні

Дієта Дюкана допоможе вам схуднути за умови дотримання правил. Також врахуйте: приступати до умов білкової дієти можна, якщо відсутні протипоказання.

Фото: pohudejkina.ru

Наскільки легко дотримуватись дієти Дюкана

Цього режиму харчування дотримуватися дуже легко, адже дієта побудована на обмеженнях, а не на заборонах. Також це дуже зручно, адже в мережі можна знайти масу рецептів, які будуть підходити для такого раціону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики і фахівці в області дієтології склали список популярних дієт на 2019 рік. Так, в десятку кращих увійшла дієта клініки Майо.

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