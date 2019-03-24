Як схуднути і бути здоровим: названо ідеальний продукт

Під час Великого посту варто ввести в свій раціон бобові, так як вони є відмінним джерелом корисних речовин та і дуже корисні для здоров'я.
Про це розповіла відомий дієтолог Світлана Фус в своєму блозі в Instagram, уточнивши, що вживаючи цей продукт, можна не турбуватися за жири, адже їх там дуже мало.
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"Введіть в раціон бобові (квасолю, горох, сочевицю, нут). Бобові – відмінне джерело рослинного білка. Сочевиця, нут і квасоля – лідери з його змісту в рослинних продуктах. В приготованому вигляді ці бобові містять 5-8 г білка на 100 г продукту", – пояснила вона.
За словами Фус, бобові також містять складні вуглеводи, клітковину, вітаміни і мінерали. Зокрема, клітковини близько 7-10 г на 100 г готового продукту.
pixabay
"Це важливо, тому що раціон багатьох людей містить зазвичай в 2 рази менше клітковини від добової норми, яка становить 20-30 г для дорослих. Саме клітковина допомагає травленню, поліпшує виведення токсичних речовин з організму і в комбінації з білком, надає відчуття ситості", – зазначила дієтолог.
Більш того, бобові відносяться до продуктів з низьким глікемічним індексом 20 - 35. Вони містять від 0,5 до 3 г жирів на 100 г готового продукту, тому можна не турбуватися за фігуру.
"Не слід забувати також, що бобові мають високий вміст фолієвої кислоти і заліза", – підсумувала вона.
Корисна порада до посту: введіть в раціон бобові (квасоля, горох, сочевицю, нут). Чим вони цінні? ✅Во-перше, бобові відмінне джерело рослинного білка. Сочевиця, нут і квасолю - лідери по його змісту в рослинних продуктах. В приготованому вигляді ці бобові містять 5-8 г білка на 100 г продукту. ✅Во-друге, містять складні вуглеводи, клітковину, вітаміни і мінерали. Клітковини багато у всіх видах бобових, близько 7-10 г на 100 г готового продукту. Це важливо, тому що раціон багатьох людей містить зазвичай в 2 рази менше клітковини від добової норми, яка становить 20-30 г для дорослих. Саме клітковина допомагає травленню, поліпшує виведення токсичних речовин з організму і в комбінації з білком, надає відчуття ситості. ✅Все бобові відносяться до продуктів з низьким глікемічним індексом 20 - 35. Не потрібно турбуватися і за жири - бобові містять їх мало - від 0,5 до 3 г на 100 г готового продукту. ✅Не слід забувати також, що бобові мають високий вміст фолієвої кислоти і заліза. Однак в бобових є недоліки ☝☝☝ Друзі, якщо вам цікава дана тема, ставте + в коментарях, і я продовжу. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
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