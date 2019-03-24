Як схуднути і бути здоровим: названо ідеальний продукт

Під час Великого посту варто ввести в свій раціон бобові, так як вони є відмінним джерелом корисних речовин та і дуже корисні для здоров'я.

Про це розповіла відомий дієтолог Світлана Фус в своєму блозі в Instagram, уточнивши, що вживаючи цей продукт, можна не турбуватися за жири, адже їх там дуже мало.

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"Введіть в раціон бобові (квасолю, горох, сочевицю, нут). Бобові – відмінне джерело рослинного білка. Сочевиця, нут і квасоля – лідери з його змісту в рослинних продуктах. В приготованому вигляді ці бобові містять 5-8 г білка на 100 г продукту", – пояснила вона.

За словами Фус, бобові також містять складні вуглеводи, клітковину, вітаміни і мінерали. Зокрема, клітковини близько 7-10 г на 100 г готового продукту.

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"Це важливо, тому що раціон багатьох людей містить зазвичай в 2 рази менше клітковини від добової норми, яка становить 20-30 г для дорослих. Саме клітковина допомагає травленню, поліпшує виведення токсичних речовин з організму і в комбінації з білком, надає відчуття ситості", – зазначила дієтолог.

Більш того, бобові відносяться до продуктів з низьким глікемічним індексом 20 - 35. Вони містять від 0,5 до 3 г жирів на 100 г готового продукту, тому можна не турбуватися за фігуру.

"Не слід забувати також, що бобові мають високий вміст фолієвої кислоти і заліза", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти зробили підбірку дієт, яких краще уникнути в цьому році, тому що вони можуть нашкодити здоров'ю.

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