Як схуднути і бути щасливою: важлива порада від зіркового тренера

У процесі схуднення і роботи над собою важливо отримувати задоволення від того, як це відбувається.

Таку пораду дала відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що це і є запорука успіху.

"Як важливо все-таки при схудненні отримувати задоволення від процесу, а не тупо чекати на кінцевий результат, "ось коли я стану щаслива, а поки я худну – страждаю і зла". Процес в будь-якій справі – це так цікаво і це й є життя! Просто очікування результату – це як хотіти просто вийти заміж, а побачення, нічні розмови, зізнання щось таке – терпітиму, а головне мета", – пояснила вона.

Аніта Луценко Instagram @ anitasporty

Вона порадила отримувати задоволення від змін, маленьких щоденних перемог і квадратних сантиметрів шкіри без целюліту.

"Від того, що ви любите своє тіло! Що воно вселяє вам з кожним днем упевненість у собі, в те, що ви все можете і це дуже класно відбивається на інших сферах життя! Спостерігайте за собою в процесі із задоволенням", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аніта Луценко розповіла, що потрібно робити, щоб полюбити своє тіло.

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