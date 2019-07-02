Як схуднути: ефективні поради від дієтолога

Щоб швидко і ефективно схуднути, потрібно дотримуватися кількох основних правил харчування, але ні в якому разі не голодувати.
Дієтолог Валентина Івушкіна на своїй сторінці в Instagram надала рекомендації для схуднення від лікарів східної медицини.
"Накопичення зайвої ваги має 3 основні причини: ослаблене травлення; виснажена підшлункова; накопичення слизу. Зазвичай людина в комфортному режимі втрачає 3-5 кг на місяць, при цьому покращуючи здоров'я, а не виснажуючи його, як це часто буває у сучасних дієтах", – пояснила дієтолог, уточнивши, що процес схуднення складається з кількох простих пунктів.
Ніякого голодування. Тіло має худнути з комфортом, без стресів і голодної непритомності. Голодування як метод використовують ті, хто не знає, як грамотно впливати на причину зайвої ваги.
Перші страви кілька разів на тиждень. Супи і бульйони потрібно їсти 3-4 рази на тиждень. Це поживна, легка їжа, яка підтримає травлення і метаболізм, а також дасть необхідну кількість енергії.
Їсти свіжу їжу. Дієтолог радить вживати термічно оброблену їжу, особливо вранці і ввечері. Вона ефективніше розганяє обмін речовин, ніж сира, а фрукти й соки тільки охолоджують підшлункову. А значить, що будуть гальмувати процес схуднення.
харчування
pixabay
Найчастіше їсти крупи. Івушкіна порадила їсти страви на основі рису, гречки, перловки і неслізістих овочів із приправами і олією (соняшникова або топлена). Оливкова олія підійде для обіду.
Їсти "теплі" за властивостями продукти: нежирні види риби, баранину, мед, гранат, спеції. Вони мають входити в раціон.
Їсти бобові хоча б один раз на тиждень, тому що вони вбирають жир. Сира їжа – перед обідом. Вона має складати не більше 25% раціону.
pixabay
Пити свіжу кип'ячену воду. Вона очищає слиз зі стінок шлунка, чистить кров і тканини. Остуджена вода не має стояти більше доби, інакше в ній заводяться бактерії. Двічі кип'ятити або підігрівати небажано.
Не відмовлятися повністю від важких продуктів. Картоплю або макарони можна їсти в невеликих кількостях на обід.
✳️ 10 рекомендацій для схуднення від лікарів східної медицини ✳️ ... Накопичення зайвої ваги має 3 основних причини: 1) ослаблене травлення; 2) виснажена підшлункова; 3) накопичення слизу. У програмі ми займаємося покращенням травлення, роботи органів шлунково-кишкового тракту. Як наслідок Слиз також приходить в своє гармонійне стан, тобто поступово зменшується. Зазвичай людина в комфортному режимі втрачає 3-5 кг на місяць, при цьому покращуючи здоров'я, а не виснажуючи його, як це часто буває в сучасних дієтах. Сам процес схуднення складається з кількох речей, на подив простих: 1️⃣ Ніякого голодування: правильна дієта – ваш кращий інструмент. Тіла повинно бути комфортно худнути. Не повинно бути ніякого стресу, тремору і голодної непритомності. Голодування як метод використовують ті, хто не знає, як грамотно впливати на причину зайвої ваги. А східна медицина знає. 2️⃣ 3-4 рази в тиждень їжте супи і бульйони в обід і під час Вітру. Це поживна, але при цьому легка їжа. Вона підтримає травлення і метаболізм, при цьому дасть необхідну кількість енергії. Можна з шматочком бездріжджового хліба, якщо хочете – днем він вам ніяк не зашкодить. 3️⃣ Їжте переважно свежеприготовленную термічно оброблену їжу, особливо вранці і ввечері. Майже вся термічно оброблена їжа набагато ефективніше розганяє обмін речовин, ніж сира. А гори фруктів і літри соків в довгостроковій перспективі ще більше охолодять підшлункову, а значить будуть гальмувати процес схуднення. 4️⃣ Частіше вживайте страви на основі круп (рис басматі, гречка, перловка, киноа і т.п.) і неслізістих овочів з приправами і маслом, переважно соняшниковою або топленим. Решта видів масла більш слизові, хоча і їх можна їсти в певний час дня. Наприклад, оливкова підійде для обіду. Лляна для періоду Вітру. Які масла в який час вживати, щоб Слиз не росла далі – в програмі. 5️⃣ Не забувайте про теплі за властивостями продукти – нежирні види риби, баранину, мед, гранат, спеції. Вони обов'язково повинні входити в ваш раціон, тому що ефективно плавлять застиглу Слиз. 6️⃣ Хоча б 1 раз в тиждень їжте бобові, вони вбирають (продовження в каруселі👉👉👉)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала головні помилки, які заважають швидко і ефективно схуднути.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!