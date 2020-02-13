Як схуднути до весни: топ-3 ефективні дієти

З кожним днем березень все ближче, і багатьох дівчат турбує одна проблема – як схуднути до весни, щоб виглядати ідеально в легкому одязі.

При цьому важливо пам'ятати, що стрімке схуднення може негативно позначитися на здоров'ї. Як скинути ненависні кілограми і не нашкодити організму: OBOZREVATEL підготував топ-3 дієти до весни.

Як схуднути до весни: дієти ілюстративне фото: pixabay.com

1. Весняна дієта

Весняна дієта вважається відмінним методом схуднути до початку весни. На відміну від інших дієт, вона видаляє підшкірний жир, не позбавляючи організм корисних речовин.

Весняна дієта включає багато свіжих фруктів і овочів, рибу, морепродукти, квашену і морську капусту. У той же час під забороною фастфуд, банани та інші солодкі фрукти. Ця дієта не є голодною і "жорстокою".

Як схуднути до весни: дієти ілюстративне фото: pixabay.com

Як дотримуватися весняної дієти: їсти багато свіжих овочів і фруктів; пити 1-2 літри води на день; щодня займатися фізичними активностями; виключити з меню солодощі та алкоголь; рахувати калорії.

Меню дієти: каша, яблуко, стакан йогурту на сніданок; овочевий суп, тост з овочами на обід; тушковані овочі або овочі гриль, салат на вечерю.

Іноді можна випити чаю з медом. Також раз на пару днів можна з'їсти маленький шматочок чорного шоколаду.

Як схуднути до весни: дієти ілюстративне фото: pixabay.com

Дієта "Шість пелюсток"

Дієта "Шість пелюсток" також не передбачає жорсткого голодування: вона заснована на вживанні шести груп продуктів: це риба, овочі, злаки, сир, курка, на шостий день дозволено їсти фрукти.

Як схуднути до весни ілюстративне фото: pixabay.com

Послідовність дієти "Шість пелюсток":

Перший день – риба, другий день – овочі, третій день – курка, четвертий день – злаки, п'ятий день – кисломолочний сир, шостий день – фрукти.

Як схуднути до весни: дієти ілюстративне фото: pixabay.com

Голлівудська дієта

Голлівудська дієта здатна позбавити вас десяти кілограмів всього за тиждень. Її принцип – обмеження вуглеводів і жирів, підрахунок калорій і споживання продуктів з високим вмістом рослинної клітковини і білка.

Як схуднути до весни: дієти ілюстративне фото: pixabay.com

Голлівудська дієта відносить до заборонених продуктів солодощі, хліб, фрукти й овочі з великою кількістю крохмалю, алкоголь, сіль, соління й маринади. При цьому їжу під час цієї дієти слід готувати на пару.

Також потрібно багато пити – негазовану мінералку, звичайну питну воду або зелений чай.

Як схуднути до весни: дієти ілюстративне фото: pixabay.com

При цьому голлівудська дієта передбачає відмову від сніданку. Важливий момент: через незбалансованість цієї дієти додатково необхідно приймати вітамінно-мінеральні комплекси.

На цій дієті можна сидіти не більше двох тижнів, після чого робиться перерва мінімум на три місяці.

Головне, що потрібно пам'ятати при схудненні: перед тим, як сісти на будь-яку дієту, обов'язково слід проконсультуватися з лікарем!

Як схуднути до весни: дієти ілюстративне фото: pixabay.com

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