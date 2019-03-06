Як схуднути до весни: названа найкраща дієта

За статистикою люди в зимовий період набирають до 4 кілограмів зайвої ваги, тому дуже важливо вчасно від них позбутися.

Так, весняна дієта стане відмінним методом схуднення для початку весни, повідомляє Сегодня. Вона відрізняється від інших дієт тим, що видаляє підшкірний жир, не обмежуючи організм в корисних мікроелементах та вітамінах.

Цей тип харчування включає багато свіжих фруктів і овочів, рибу, морепродукти, квашену і морську капусту. Також весняна дієта забороняє вживати банани і інші солодкі фрукти, а також фастфуд.

Фото: cosmo.com

Зазначається, що цей тип харчування не є голодним і "жорстоким". Головне, дотримуватися основних принципів здорового харчування.

Як дотримуватися весняної дієти:

Вживати багато свіжих овочів і фруктів;

Пити 1-2 літри води в день;

Кожен день займатися фізичними активностями;

Відмовитися від солодощів і алкоголю;

Рахувати калорії.

mama.ua

Меню дієти

Сніданок: каша, яблуко, стакан йогурту.

Обід: овочевий суп, тост з овочами.

Вечеря: тушковані овочі (овочі гриль), салат.

Якщо захочеться солодкого, можна пити чай в прикуску з медом. Раз у два дні також дозволяється невеликий шматочок чорного шоколаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики і фахівці в області дієтології склали список популярних дієт на 2019 рік. Так, в десятку кращих увійшла дієта клініки Майо.

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