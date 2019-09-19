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19 вересня • оновлено в 15:43
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Як схуднути до 4 кг за тиждень: розкритий легкий спосіб

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Фенхель завоював величезну популярність серед людей, які прагнуть позбутися зайвої ваги.

Як повідомляє Di Lei, в його складі є жирні та ефірні олії, віск, вітаміни груп В, Е, С, К, бета-каротин, прості цукри. Фенхель сприяє активізації обміну речовин і викликає зниження ваги, адже його насіння притупляє апетит.

Як схуднути до 4 кг за тиждень: розкритий легкий спосіб

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Крім того, наголошується, що фенхель — відмінний очисний засіб. За допомогою нього можна поліпшити і нормалізувати роботу травної системи і кишечника. Також його приємний, але специфічний смак може відбити бажання вживати солодощі, здобу, каву.

Як схуднути до 4 кг за тиждень: розкритий легкий спосіб

Фото: pitall.ru

Як використовувати фенхель для схуднення

Як схуднути до 4 кг за тиждень: розкритий легкий спосіб

Фото: gastronom.ru

  • Вживати фенхель в сирому вигляді, додаючи в салат;

  • Додавайте кілька насіння фенхелю у звичайний трав'яний чай за смаком;

  • Приготуйте фенхель на грилі.

Зазначимо, що оскільки цей овоч може викликати оральну кропив'янку, перед початком його прийому рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали дієту, яка допоможе швидко схуднути, скинувши 10 кг за тиждень.

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