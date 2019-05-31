Як схуднути: Брітні Спірс показала помплекс вправ

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно вийшла з психіатричної лікарні, показала комплекс вправ для схуднення.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши у шанувальників подив через фізичну підготовку (щоб подивитися відео з тренування, проскрольте до кінця сторінки).

Спірс продемонструвала шпагат, серію асан (йога), робила присідання, махи ногами, вставала на місток, вправи для спини, а також показала, як качати прес і руки. Все це виглядало дуже ефектно, завдяки гнучкості співачки.

"Виглядаєш приголомшливо", "Будь ласка, виклади відео тренування", "Працюємо", "Королева гнучкості", – написали шанувальники.

Брітні Спірс Instagram@britneyspears

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спірс була госпіталізована в психіатричну лікарню через проблеми з внутрішнім станом. Її батько переніс дві операції через проблеми з кишечником, після другої операції виникли серйозні ускладнення. Це і стало приводом для проблем з психікою співачки.

23 квітня в мережі з'явилися знімки, на яких співачка виходила з психлікарні. У мережі занепокоїлися її зовнішнім виглядом.

Пізніше співачка записала відеозвернення до фанатів, закликавши залишити її на якийсь час у спокої, щоб вона могла розібратися в собі. Також Брітні зізналася, що через ситуацію з психіатричною клінікою її сім'ї почали погрожувати.

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