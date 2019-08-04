Як схуднути без стресу: 13 порад від дієтолога

Для того, щоб почати худнути без стресу, досить дотримуватися 13 простих порад і ні в якому разі не доводити себе до втрати свідомості від голоду.
Про це на своїй сторінці в Instagram написала дієтолог Бахар Ніязова. За її словами, в своє життя потрібно буде внести невеликі зміни.
1. Зменшити споживання мучного, солодкого й жирного, особливо в другій половині дня;
2. Збільшити споживання сирих фруктів і овочів.
3. За 30 хвилин до їжі випивати склянку води.
4. Зменшити розмір порцій.
5. Ретельно і не поспішаючи жувати.
6. Денний раціон розділити на 5 прийомів їжі: 3 основних і 2 перекуса.
7. "Легка" вечеря за 3-4 години до сну.
8. Пити чисту воду, а не тільки чай-каву.
9. Робити ранкову зарядку.
10. Інтенсивно ходити не менше 30 хвилин в день.
11. Давати організму помірні навантаження, після яких відчувається прилив сил, а не стомлення.
12, Використовувати спеціальні комплекси вправ для схуднення проблемних частин тіла.
13. Вести активний спосіб життя.
Як почати худнути без стресу: 13 простих порад ⠀ Почніть з малого – і досягнете багато чого. ⠀ У всьому повинна бути міра. Тим, хто вирішив почати худнути, зовсім не варто падати в голодний непритомність і виснажувати тіло фізичними навантаженнями. Для початку внесіть в свою звичну життя невеликі зміни. Поступово організм буде звикати до корисних нововведень і обов'язково порадує зниженням маси і поліпшенням самопочуття. ⠀ Отже, з чого ж почати? ⠀ 1. Зменшити споживання мучного, солодкого і жирного, особливо в другій половині дня; ⠀ 2. Збільшити споживання сирих фруктів і овочів. ⠀ 3. За 30 хвилин до їжі випивати склянку води. ⠀ 4. Зменшити розмір порцій. ⠀ 5. Ретельно і не поспішаючи жувати. ⠀ 6. Денний раціон розділити на 5 прийомів їжі: 3 основних і 2 перекусу. ⠀ 7. "Легкий" вечерю за 3-4 години до сну. ⠀ 8. Пити чисту воду, а не тільки чай-каву. ⠀ 9. Робити ранкову зарядку. ⠀ 10. Інтенсивно ходити не менше 30 хвилин в день. ⠀ 11. Давати організму помірні навантаження, після яких відчувається прилив сил, а не стомлення. ⠀ 12, Використовувати спеціальні комплекси вправ для схуднення проблемних частин тіла. ⠀ 13. Вести активний спосіб життя.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала 6 причин, чому люди не можуть схуднути.
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