Як схуднути без стресу: 13 порад від дієтолога

Для того, щоб почати худнути без стресу, досить дотримуватися 13 простих порад і ні в якому разі не доводити себе до втрати свідомості від голоду.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала дієтолог Бахар Ніязова. За її словами, в своє життя потрібно буде внести невеликі зміни.

1. Зменшити споживання мучного, солодкого й жирного, особливо в другій половині дня;

2. Збільшити споживання сирих фруктів і овочів.

3. За 30 хвилин до їжі випивати склянку води.

4. Зменшити розмір порцій.

5. Ретельно і не поспішаючи жувати.

6. Денний раціон розділити на 5 прийомів їжі: 3 основних і 2 перекуса.

7. "Легка" вечеря за 3-4 години до сну.

8. Пити чисту воду, а не тільки чай-каву.

9. Робити ранкову зарядку.

10. Інтенсивно ходити не менше 30 хвилин в день.

11. Давати організму помірні навантаження, після яких відчувається прилив сил, а не стомлення.

12, Використовувати спеціальні комплекси вправ для схуднення проблемних частин тіла.

13. Вести активний спосіб життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала 6 причин, чому люди не можуть схуднути.

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