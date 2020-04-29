Як схуднути без спорту: фітнес-експертка розкрила головні секрети

Фітнес-експертка і професійна дієтологиня Катерина Медушкіна поділилася порадами, як схуднути без спорту.

Так, про це експертка написала на особистій сторінці в Instagram.

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За словами Медушкіної, перше, з чого потрібно почати – харчування.

"Поки в вашому меню бардак, ніякі енерговитратні тренування не дадуть потрібного результату. Розрахуйте свою потребу КБЖУ, створіть здоровий дефіцит в 20%. Проведіть ревізію свого раціону! Харчування має бути різноманітним, але без рафінованих продуктів і напівфабрикатів. Готуйте самостійно, так будете впевнені в складі", – пише експертка.

Крім того, Медушкіна радить не накопичувати почуття голоду:

"Їжте не менше, ніж кожні 4 години, не накопичуйте почуття голоду. Пийте достатньо чистої води, 30-40 мл на 1 кг вашої ваги. І вже з цього моменту ви почали худнути".

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