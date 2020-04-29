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29 квітня • оновлено в 13:22
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Як схуднути без спорту: фітнес-експертка розкрила головні секрети

2.3т
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Фітнес-експертка і професійна дієтологиня Катерина Медушкіна поділилася порадами, як схуднути без спорту.

Так, про це експертка написала на особистій сторінці в Instagram.

Як схуднути без спорту: фітнес-експертка розкрила головні секрети

fazarosta.com

За словами Медушкіної, перше, з чого потрібно почати – харчування.

"Поки в вашому меню бардак, ніякі енерговитратні тренування не дадуть потрібного результату. Розрахуйте свою потребу КБЖУ, створіть здоровий дефіцит в 20%. Проведіть ревізію свого раціону! Харчування має бути різноманітним, але без рафінованих продуктів і напівфабрикатів. Готуйте самостійно, так будете впевнені в складі",пише експертка.

Крім того, Медушкіна радить не накопичувати почуття голоду:

"Їжте не менше, ніж кожні 4 години, не накопичуйте почуття голоду. Пийте достатньо чистої води, 30-40 мл на 1 кг вашої ваги. І вже з цього моменту ви почали худнути".

Як схуднути без спорту: фітнес-експертка розкрила головні секрети

of-md.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чому після 40 років багато жінок, навіть ті, хто раніше не стикався з зайвими кілограмами, починають стрімко набирати вагу.

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Автор
Анна Міхно
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khramov mars
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