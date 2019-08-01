Як схуднути без проблем для здоров'я: названо незвичайний спосіб

Кавунова дієта — один з найефективніших способів позбутися набраних за літо кілограмів.

Як повідомляє "Народна правда", вона переноситься дуже легко і за допомогою такого типу харчування можна не тільки скинути вагу, але і очистити організм від шкідливих шлаків і токсинів. Однак уточнюється, що очищальний ефект досить сильний, тому довше трьох днів сидіти на кавуновій дієті не рекомендується.

Фото: CityWomen.club

За словами видання, в цей період ви повинні їсти тільки кавун. Кількість його залежить від вашої початкової ваги, виходячи із пропорції 1 кілограм м'якоті ягоди на 10 кілограмів ваги. Наприклад, якщо ваша вага становить 70 кілограмів, то в день ви повинні з'їсти 7 кілограмів м'якоті кавуна.

Фото: hronika.info

Також наголошується, що кавунова дієта підходить не всім. Забороняється дотримуватись її людям, які мають проблеми з роботою нирок, камені, а також діабетикам і алергікам. Також не можна сидіти на кавуновій дієті вагітним жінкам і мамам, які годують грудьми.

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