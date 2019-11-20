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20 листопада • оновлено в 10:15
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Як схуднути без дієт: знайдений дієвий спосіб

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Вчені Колорадського університету США заявили, що скинути зайву вагу можна без шкоди для здоров'я і не дотримуючись жодних дієт.

Такі висновки вони зробили провівши дослідження, в ході якого вивчили ефективність в процесі схуднення різних видів дієт укупі з виконанням фізичних вправ. Результати проведеного експерименту були опубліковані в журналі Science Daily.

Як схуднути без дієт: знайдений дієвий спосіб

Фото: aif.ua

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Так, на думку вчених, головне в процесі схуднення — це все-таки не сувора дієта, а регулярні фізичні навантаження. Адже систематичні заняття спортом допоможуть не тільки швидше позбутися від зайвих калорій, але й уникнути повернення втрачених кілограмів.

Як схуднути без дієт: знайдений дієвий спосіб

Фото: sportsvit.com.ua

Експерти радять займатися в залі, більше ходити пішки, робити зарядку, відмовитися від використання ліфта. Правда, це не означає, що не слід дотримуватися принципів правильного харчування. Тобто, ніяких фастфудів, солодкої газованої води, жирних і смажених страв. Крім того, потрібно обов'язково дотримуватися правильного питного режиму — випивати два літри води в день.

Як схуднути без дієт: знайдений дієвий спосіб

Фото: goodhouse.ru

Як писав OBOZREVATEL, переїдання і відмова від фізичних навантажень вранці можуть стати одними з основних причин, через які людина не може схуднути.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Теги
схуднення диета
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