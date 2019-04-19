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Як схуднути без дієт і спортзалу: поради експерта

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Український майстер-тренер Ярослав Сойніков розповів, як привести себе в форму без дієт і спортзалу.

Порадами він поділився з OBOZREVATEL. Так, в першу чергу експерт порекомендував спати не менше 7 годин.

"Важливо організувати свій режим так, щоб спати не менше 7 годин. Сон допомагає організму відновитися і скинути зайву вагу, знижує стрес, нормалізує роботу нервової і ендокринної систем", — зазначив Сойніков.

Як схуднути без дієт і спортзалу: поради експерта

Фото: politeka.net

Також тренер порадив харчуватися три рази в день. Протягом дня вживати свіжі фрукти, овочі та зелень. Крім того, додати в раціон білкову їжу (нежирне м'ясо, рибу, яйця) — вона допоможе м'язам адаптуватися до навантаження. І якісь порції складних вуглеводів (бобові, цільнозернові злаки, гречку) — вони допоможуть підтримувати ваш рівень енергії.

Як схуднути без дієт і спортзалу: поради експерта

Фото: builderbody.ru

Решту перекусів Сойніков порекомендував прибрати: солодкі газовані напої, капучино, десерти в блискучих фантиках.

Як схуднути без дієт і спортзалу: поради експерта

Фото: badfon.ru

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Що стосується активностей, то тренер зазначив, що потрібно рухатися щодня і займатися в спортзалі.

"Постарайтеся рухатися щодня. Коли можна пройтися пішки — йдіть. Якщо є шанс прогулятися або покататися на велосипеді — зробіть це. Будьте настільки активними, наскільки можливо. Постарайтеся відвідувати як мінімум три тренування на тиждень. Кожне з них повинне містити якийсь силовий компонент і компонент високоінтенсивних інтервальних вправ. Короткі різноманітні тренування будуть підтримувати ваші м'язи і вашу ендокринну систему", — додав Сойніков.

Як схуднути без дієт і спортзалу: поради експерта

Фото: delfi.lv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дієтолог Світлана Фус поділилася основними правилами правильного харчування, які допоможуть ефективно схуднути і тримати вагу.

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