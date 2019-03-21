Як схуднути без дієт і голодування: поради експерта

Консультант зі здорового способу життя, блогер Ольга Фоміна розповіла, як схуднути без дієт і голодування.

Порадами вона поділилася з OBOZREVATEL. Так, перш за все експерт порекомендувала записатися на курс масажу, банні процедури та обгортання.

"Я обгортання роблю самостійно вдома з використанням харчової плівки і антицелюлітного крему. Тільки звертайте увагу на протипоказання. Процедура не рекомендується під час шкірних і гінекологічних захворюваннях, варикозу, гіпертонії, хвороб нирок і серця, а також у період вагітності й годування", — зазначила Ольга.

Фото: icanworkout

Також експерт порадила їсти тричі на день в оді й ті ж години. Крім того, протягом дня пити чисту тепло-гарячу воду. Адже вона покращує травлення і очищає організм.

Фото: mygazeta.com

Що стосується активностей, то Фоміна зазначила, що варто робити зарядку. Вона запускає обмінні процеси зранку, розігріває суглоби й оберігає від безглуздих побутових травм. Також експерт порекомендувала забути про ліфт, гуляти в обід і ввечері, відвідувати тренажерний зал.

Фото: mlife.by

Крім того, Ольга додала, що лягати спати потрібно до опівночі, краще о 22:00-23:00.

"Пам'ятаєте про злісні гормони, які провокують жор протягом дня, якщо ви не висипаєтеся? Так ось, це хороший стимул закінчити свої справи раніше і вчасно лягти спати", — зазначила Фоміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дієтолог Світлана Фус поділилася основними правилами правильного харчування, які допоможуть ефективно схуднути і тримати вагу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!