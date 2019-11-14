Як розпізнати залежність від солодкого: розкрито секрет для тих, хто худне

Не завжди є правдою переконання, що схуднути заважає залежність від солодкого.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Вікторія Кляуз, уточнивши, як можна розпізнати, чи дійсно організм тягнеться до солодощів, як до наркотику, або причина застою у вазі криється в іншому.

"Справа не в солодкому, а в тому – яку їжу, окрім смакоти, ви їсте протягом дня. Вирішили ви худнути, прочитали соцмережі, подивилися результати – виявляється, на ПХ (правильно харчування) реально схуднути на 4-10 кг в тиждень! У своєму меню залишили гречку, салат, рибу і курку та почали чекати заповітного мінусу. Через тиждень такого раціону, їжа вже не тільки сниться, але починає "розмовляти" з вами. В результаті нерви не витримують і маємо зрив на солодощі", – привела вона приклад.

Неправильне харчування може бути причиною тяги до солодощів Фото: bodycamp.ru

За словами Кляуз, причина криється не в залежності від солодкого, а в банальному голодуванні. Більш того, -10 кг теж можуть не прийти в обіцяні терміни, так як всі худнуть різними темпами.

"Щоб зрозуміти, чи є у вас залежність – варто налагодити харчування. Важливо наїдатися основною стравою так, щоб не хотілося їсти кожні 2 години", – додала дієтолог.

Якщо все одно без солодощів немає почуття ситості, це може бути просто моментом звички.

Як розпізнати залежність від солодощів pixabay

"Я не заперечую наявність психологічної залежності від їжі, але в багатьох ситуаціях проблема не в любові до солодкого, а у відсутності нормального харчування. Як тільки ви усвідомлюєте причини, починаєте працювати над виправленням – ви перестаєте боятися солодкого або залежати від нього", – підкреслила Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи назвали найшкідливіші звички, які заважають схуднути.

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