Як продовжити молодість: названі правила харчування для жінок після 40 років

Після 40 років для того, щоб зберегти здоров'я жінкам слід забути про незбалансоване харчування, алкогольні вечірки і сидячий спосіб життя.
Для того, щоб продовжити молодість і поліпшити свій зовнішній вигляд слід виключити багато продуктів з раціону, пише Marie Claire.
pexels.com
Пити молоко
Стакан молока з високим вмістом жиру після занять фітнесом ─ саме те, що треба, якщо вас турбує скорочення м'язової маси. Молоко містить кальцій, необхідний для міцних здорових кісток.
pexels.com
Відмовитися від БАДів
Різноманітні біодобавки та вітамінні комплекси можуть нашкодити організму, а не допомогти. Після 40 років слід ретельніше планувати раціон, включаючи в нього достатньо поживних і корисних продуктів з високим вмістом вітамінів.
pexels.com
Скоротити перекуси
Дієтологи радять не їсти під час перегляду телевізора, а також прибирати печиво і тістечка за межі видимості, якщо ви схильні до перманентного жування.
pexels.com
Виключити фастфуд
Більшість продуктів швидкого приготування містить значну кількість добавок, починаючи від штучних підсолоджувачів і закінчуючи консервантами.
pexels.com
Додати пробіотики в раціон
Запалення в кишечнику не тільки погіршують самопочуття, але прискорюють старіння організму. Для профілактики запальних процесів можна вживати пробіотики. Молочнокислі бактерії, зокрема, білок лактоферин, що містяться в звичайному натуральному йогурті, допоможуть оздоровити мікрофлору кишечника і, відповідно, поліпшити стан шкіри.
pexels.com
Сісти на середземноморську дієту
Замініть червоне м'ясо на біле м'ясо птиці та рибу, звичне рослинне масло ─ на оливкову, максимально скоротіть кількість вуглеводів. Також слід їсти овочі та фрукти з високим вмістом поліфенолів, бобові і сочевицю, мигдаль і насіння соняшнику.
pexels.com
Перестати вживати цукор
Цукор стимулює процес глікірування білків, який сьогодні вважається однією з головних причин, що викликають старіння організму, появу зморшок і навіть провокують атеросклероз та інфаркт.
pexels.com
Пити каву
Надмірне захоплення кавою може призвести до зневоднення, але одна чашка в день - не зашкодить. Кофеїн в помірній кількості знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера і підвищує рівень фізичної працездатності.
pexels.com
Читайте також на OBOZREVATEL більш докладні поради про те, як не погладшати під час карантину і домашньої ізоляції.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!