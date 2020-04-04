Як продовжити молодість: названі правила харчування для жінок після 40 років

Після 40 років для того, щоб зберегти здоров'я жінкам слід забути про незбалансоване харчування, алкогольні вечірки і сидячий спосіб життя.

Для того, щоб продовжити молодість і поліпшити свій зовнішній вигляд слід виключити багато продуктів з раціону, пише Marie Claire.

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Пити молоко

Стакан молока з високим вмістом жиру після занять фітнесом ─ саме те, що треба, якщо вас турбує скорочення м'язової маси. Молоко містить кальцій, необхідний для міцних здорових кісток.

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Відмовитися від БАДів

Різноманітні біодобавки та вітамінні комплекси можуть нашкодити організму, а не допомогти. Після 40 років слід ретельніше планувати раціон, включаючи в нього достатньо поживних і корисних продуктів з високим вмістом вітамінів.

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Скоротити перекуси

Дієтологи радять не їсти під час перегляду телевізора, а також прибирати печиво і тістечка за межі видимості, якщо ви схильні до перманентного жування.

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Виключити фастфуд

Більшість продуктів швидкого приготування містить значну кількість добавок, починаючи від штучних підсолоджувачів і закінчуючи консервантами.

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Додати пробіотики в раціон

Запалення в кишечнику не тільки погіршують самопочуття, але прискорюють старіння організму. Для профілактики запальних процесів можна вживати пробіотики. Молочнокислі бактерії, зокрема, білок лактоферин, що містяться в звичайному натуральному йогурті, допоможуть оздоровити мікрофлору кишечника і, відповідно, поліпшити стан шкіри.

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Сісти на середземноморську дієту

Замініть червоне м'ясо на біле м'ясо птиці та рибу, звичне рослинне масло ─ на оливкову, максимально скоротіть кількість вуглеводів. Також слід їсти овочі та фрукти з високим вмістом поліфенолів, бобові і сочевицю, мигдаль і насіння соняшнику.

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Перестати вживати цукор

Цукор стимулює процес глікірування білків, який сьогодні вважається однією з головних причин, що викликають старіння організму, появу зморшок і навіть провокують атеросклероз та інфаркт.

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Пити каву

Надмірне захоплення кавою може призвести до зневоднення, але одна чашка в день - не зашкодить. Кофеїн в помірній кількості знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера і підвищує рівень фізичної працездатності.

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