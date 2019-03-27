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Як привести тіло в форму за місяць: поради експерта

2.2тЧитати матеріал російською

Консультант зі здорового способу життя, блогер Ольга Фоміна розповіла, як привести тіло в форму за місяць без дієт і голодування.

Порадами вона поділилася з OBOZREVATEL. Так, в першу чергу експерт порекомендувала налагодити харчування.

"Не даремно зараз час посту — дайте своєму ШКТ відпочити від важкої жирної їжі. Виключіть м'ясні продукти, борошняні, напівфабрикати і солодке. Додайте у свій раціон вітамінні фреші і смузі, фрукти та овочі, першу зелень", — поділилася Ольга.

Як привести тіло в форму за місяць: поради експерта

Фото: shkolazhizni.ru

Також експерт порадила пити вранці не просто воду, а з додаванням соку лимона або яблучного оцту. А протягом дня пити багато тепло-гарячої води, адже вона сприяє виведенню зайвих токсинів з організму.

Як привести тіло в форму за місяць: поради експерта

Фото: WomanShape

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Що стосується активностей, то Фоміна зазначила, що вранці варто робити зарядку, а вдень або ввечері відвідувати спортзал, або тренуватися вдома від 40 до 90 хвилин, 3 рази на тиждень. Також експерт порекомендувала купити крокомір і виходжувати щодня 10 000 кроків.

Як привести тіло в форму за місяць: поради експерта

Фото: mlife.by

Крім того, Ольга додала, що лягати спати потрібно до півночі, краще у 22:00-23:00. Щоб засинати легко — не їсти нічого за 3 години до сну.

Як привести тіло в форму за місяць: поради експерта

Фото: KakProsto.ru

"Привчайте себе лягати не пізніше 23:00. Якщо не звикли так рано спати, робіть це поступово, кожен день, лягаючи на 5-10 хвилин раніше. Щоб засинати легко, за 3 години до сну нічого не їжте, за 1 годину до сну вимкніть світло і відключіть всі гаджети. Увімкніть спокійну музику, або прогуляйтеся на вулиці", — зазначила Фоміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дієтолог Світлана Фус поділилася основними правилами правильного харчування, які допоможуть ефективно схуднути і тримати вагу.

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