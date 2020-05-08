Як прибрати живіт без дієт і тренувань: корисні поради

Багато дівчат намагаються позбутися від жиру на животі шляхом виснажливих тренувань і дієт, але є і більш прості способи. Досить просто дотримуватися певних правил харчування.

Про головні правила, які допоможуть позбутися від зайвих кілограмів, пише Cosmopolitam.

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Сіль

Сіль призводить до затримки рідини в організмі і зникнення талії. Один із способів нейтралізувати надлишок NaCl – пити більше води. Але набагато простіше і, головне, корисніше – зменшити саме споживання солі. Бажано обмежитися двома грамами в день.

Вода

Навіть невелике зневоднення організму призводить до затримки вологи в тканинах і здуття різних частин тіла. Щоб уникнути цього, потрібно пити невеликими порціями протягом усього дня, навіть якщо немає спраги.

Баланс

Надлишок вуглеводів призводить до затримки рідини. Надлишок білків – до здуття. Жири гальмують травлення. А без клітковини все це взагалі не зможе покинути організм.

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Відсутність газованих напоїв

Будь-які газовані напої, в тому числі і мінеральна вода, підвищують рівень діоксиду вуглецю в організмі. Він провокує ефект здуття і додає пару видимих додаткових кіло.

Рух

Здійснюйте короткі прогулянки. Вони допоможуть прискорити процес травлення і спалити зайві калорії.

Обережніше з солодким

Всі штучні підсолоджувачі – сахарин, аспартам, ксиліт погано виводяться з організму і викликають підвищене газоутворення, тому від них варто відмовитися.

Як раніше писав OBOZREVATEL, одним з кращих вправ для швидкого зміцнення м'язів преса є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.