Як прибрати жир з живота: найкращі вправи, щоб схуднути

До Нового року залишилося зовсім небагато часу, і якщо у вас є бажання скинути кілька зайвих кілограмів з області живота, то слід почати прямо зараз.

Тренерка Катерина Демидова каже про те, що насамперед необхідно "почистити" своє харчування – відмовитися від солодкого, мучного, фастфуду та іншої некорисної їжі, пише "WMJ".

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Динамічна планка

Позиція – планка: прямі ноги, долоні чітко під плечима, лопатки приведені до центру спини, сідниці в тонусі. По черзі підтягуйте до себе то праве, то ліве коліно і затримуйтеся в цій позиції на 3-5 секунд. Коліно не має торкнутися підлоги.

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"Жук"

Лежачи на спині, піднімайте ноги – кут у колінах 90 градусів, гомілки паралельні підлозі, руки підняті вгору. Лопатки і крижі притиснуті до підлоги, в попереку зберігайте природний прогин. Випряміть праву ногу під кутом 45 градусів від підлоги і відведіть назад ліву руку, а потім симетрично поміняйте позицію. Дуже важливо утримувати корпус нерухомим і контролювати поперек.

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"Квадрат"

Займіть вихідну позицію: долоні під плечима, коліна під тазовими кістками, водночас лопатки приведені до центру спини, а в попереку природний вигин. Підніміть коліна від підлоги на 5-7 см, утримуючи корпус, потім натисніть правою долонею на ліве коліно, затримайтеся і поміняйте сторону. У цій вправі найголовніше – втримати рівновагу, а для цього обов'язково треба напружити живіт.

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Зворотні скручування

Лежачи на спині, покладіть долоні під крижі, ноги направте вгору, водночас корпус щільно притисніть до підлоги. На видиху підніміть сідниці від долонь і потягніться ногами вгору, а потім якомога повільніше поверніться у вихідну позицію. Сильно тисніть руками на підлогу, але не качайте ногами, допомагаючи собі інерцією.

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Після цих вправ слід зробити невелику розтяжку й прийняти контрастний душ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, як перестати їсти солодке.

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