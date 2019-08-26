Як прибрати зайвий жир з живота: названо ефективні способи

Зайвий жир на животі є не тільки болючим питанням для всіх бажаючих схуднути, але й збільшує ризик серцево-судинних захворювань, а також раку.

За словами експертів, існує декілька ефективних способів, як прибрати цю проблему, щоб виглядати і відчувати себе чудово, передає "Медікфорум".

В'ялий живіт Wday

Аеробні вправи. За словами дослідників з Медичного центру Університету Дьюка, це один з кращих способів боротьби із зайвою вагою і жиром в області живота. Йдеться про біг, велотренажери, аеробіку. Вправи знижують опірність до інсуліну, скорочують кількість ферментів у печінці і нормалізують рівень тригліцеридів.

Аеробіка pixabay

Нерафіновані олії. Дослідники з American Diabetes Association вважають, що накопичення жиру на животі асоціюється з вживанням великої кількості насичених жирів, джерелами яких є червоне м'ясо, сир, вершкове масло і фастфуд. Якщо контролювати споживання цих продуктів, а в раціон вводити натуральні рослинні масла, можна схуднути в області живота.

Оливкова олія pixabay

Корисні продукти. Деякі компоненти харчування допомагають стимулювати метаболізм. Експерти радять їсти брокколі, цибулю, натуральний йогурт, бобові, курячу грудку, авокадо.

Корисні продукти pixabay

Клітковина. Розчинна клітковина, яка міститься у вівсі, ячмені, горіхах, насінні, бобах, горосі, фруктах і овочах допомагає прибрати надлишки жиру з живота. Збагачення щоденного раціону призводить до зменшення вісцерального жиру на 3,7%.

Горіхи pixabay

Білок. Фахівці Клініки лікування ожиріння впевнені, що корекція харчування на тлі фізичної активності є найпростішим способом позбутися жиру на животі. Для цього рекомендується їсти кисломолочні продукти, пісне м'ясо і бобові.

пісне м'ясо pixabay

Як сообащал OBOZREVATEL, раніше дієтолог і експерт по правильному харчуванню Катя Медушкіна назвала поширені помилки, які роблять в спробі прибрати в'ялий живіт.

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