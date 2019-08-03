Як прибрати в'ялий живіт: дієтолог назвала головні помилки

У гонитві за плоским животиком після схуднення багато хто робить набір дій, які не допоможуть позбутися від в'ялості.

Відомий дієтолог і експерт з правильного харчування Катя Медушкіна розповіла на своїй сторінці в Instagram, які помилки ми допускаємо.

Спочатку експерт перерахувала можливі причини в'ялості живота: вагітність, різка втрата ваги (шкіра не встигає адаптуватися під нові форми), недолік колагену і еластину в організмі, відсутність тонусу в м'язах.

в'ялий живіт Wday

Що не допомагає в боротьбі з обвислим животом ⠀

Кожен день качати прес. За словами Медушіної, локального жироспалювання не існує, так що без загальних тренувань не обійтися.

Дієти та дефіцит калорій більше, ніж 20%, так як це призведе до зриву і повернення втрачених кг.

Обруч. Якщо він легкий – ефекту не буде, а якщо важкий – кручення може привести до гематом і навіть травм внутрішніх органів.

Термобілизна або обгортання плівкою під час тренувань. Жир це не спалить, зате не дасть організму відводити вологу під час тренування. А від цього зростає навантаження на серце.

"Але! Все ж таки існують речі, які допоможуть позбутися живота. Натякну – стосуються вони харчування і поліпшення кровообігу", – підсумувала Медушкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, скільки чашок чаю можна пити в день, щоб не завдати шкоди здоров'ю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!