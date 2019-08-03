Як прибрати в'ялий живіт: дієтолог назвала головні помилки

У гонитві за плоским животиком після схуднення багато хто робить набір дій, які не допоможуть позбутися від в'ялості.
Відомий дієтолог і експерт з правильного харчування Катя Медушкіна розповіла на своїй сторінці в Instagram, які помилки ми допускаємо.
Спочатку експерт перерахувала можливі причини в'ялості живота: вагітність, різка втрата ваги (шкіра не встигає адаптуватися під нові форми), недолік колагену і еластину в організмі, відсутність тонусу в м'язах.
в'ялий живіт
Wday
Що не допомагає в боротьбі з обвислим животом ⠀
Кожен день качати прес. За словами Медушіної, локального жироспалювання не існує, так що без загальних тренувань не обійтися.
Дієти та дефіцит калорій більше, ніж 20%, так як це призведе до зриву і повернення втрачених кг.
Обруч. Якщо він легкий –
ефекту не буде, а якщо важкий – кручення може привести до гематом і навіть травм внутрішніх органів.
Термобілизна або обгортання плівкою під час тренувань. Жир це не спалить, зате не дасть організму відводити вологу під час тренування. А від цього зростає навантаження на серце.
"Але! Все ж таки існують речі, які допоможуть позбутися живота. Натякну – стосуються вони харчування і поліпшення кровообігу", – підсумувала Медушкіна.
Як прибрати в'ялий живіт в домашніх умовах за 2 тижні? 👇 ⠀ Я не раз зустрічалася з небажанням худнути через острах втратити тонус шкіри і обзавестися розтяжками. Так чи все страшно і чи потрібно переживати? Давайте розбиратися разом. ⠀ Не забудьте про ❤, і читайте далі) ⠀ Спочатку давайте я перерахую можливі причини в'ялості живота: ⠀ 🔸Беременность - після неї можуть залишатися розтяжки. 🔸Резкая втрата ваги. Шкіра не встигає адаптуватися під нові "форми" і обвисає. 🔸Не вистачає колагену і еластину. 🔸Фізіческіх навантажень немає, м'язи не в тонусі. ⠀ Що точно НЕ ДОПОМОЖЕ в боротьбі обвислим животом: ⠀ ❌Каждий день качати прес. М'язам живота, як і будь-яким іншим, потрібен відпочинок. А локального жироспалювання не існує, так що качай-ні качай, але без загальних жиросжигающих тренувань не обійтися. ⠀ ❌Діети і дефіцит калорій більше, ніж 20%. Це призведе до зриву, уповільнення обміну речовин і поверненню з таким трудом втрачених кг. ⠀ ❌Обруч. Ті, хто зі мною давно, знають, що до обруча я ставлюся негативно. Якщо він легкий - ефекту просто не буде, а якщо важкий - його кручення може привести до гематом і навіть травм внутрішніх органів. ⠀ ❌Термобелье або обгортання плівкою під час тренувань. Жир це не спалить, зате не дасть організму відводити вологу (піт) під час тренування. А від цього зростає навантаження на серце. ⠀ ✔НО! Все-таки існують речі, які допоможуть позбутися від живота. Натякну - стосуються вони харчування і поліпшення кровообращенія😉 ⠀ А якщо вам потрібна конкретика - чекаю вас на своєму Ютуб-каналі, там якраз вийшло моє нове відео "Як прибрати в'ялий живіт за 2 тижні в домашніх умовах". Посилання на відео - в шапці профілю! 👆 ⠀ Ну що, підете дивитися відео або і так самі все знаєте?)) Обов'язково напишіть в коментарях, які поради з відео застосовуєте! Або, якщо ні - чому цього не робили? ⠀ # ПлоскійЖівотік_за_2неделі
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