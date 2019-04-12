Як правильно зважуватися: названо поширені помилки

Неправильне зважування часто спотворює вагу, засмучуючи і приводячи в здивування тих, що намагається схуднути.

Професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна розповіла в своєму Instagram, як це робити правильно, а також які поширені помилки зазвичай допускаються.

"Я завжди пояснюю клієнтам, що при схудненні вага не є головним критерієм. Це багатокомпонентний показник, який включає в себе масу: кісткової тканини (змінюється тільки в довгій перспективі), м'язової тканини (при схудненні можлива дистрофія), жирової тканини (саме за рахунок неї і мусить піти вага), води (може значно змінюватися протягом дня), наповнення кишечника і сечового міхура", – розповіла вона.

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Медушкіна пояснила, що зміна будь-якого з цих показників може впливати на вагу. Експерт порадила перевіряти себе з чек-листом, щоб не допускати перекосів і не падати в непритомність.

Як не можна зважуватися

Кожен день – бо неможливо схуднути або набрати за добу стільки жиру. Результат може змінюватися через набряклість або відтік рідини.

В гостях – бо ваги можуть давати похибку до 2 кг.

Увечері – бо їжа ще не перетравилася, а вода не вийшла.

У період менструації – зміни рівня гормонів до, під час і після викликають затримку рідини.

Після тренування та активного сексу – потовиділення призводить до значного зниження ваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL,раніше діатолог Світлана Фус розповіла, що заважає худнути. Однією з поширених причин є брак часу і неправильний вибір продуктів.

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