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Як правильно зважуватися: названо поширені помилки

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Неправильне зважування часто спотворює вагу, засмучуючи і приводячи в здивування тих, що намагається схуднути.

Професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна розповіла в своєму Instagram, як це робити правильно, а також які поширені помилки зазвичай допускаються.

"Я завжди пояснюю клієнтам, що при схудненні вага не є головним критерієм. Це багатокомпонентний показник, який включає в себе масу: кісткової тканини (змінюється тільки в довгій перспективі), м'язової тканини (при схудненні можлива дистрофія), жирової тканини (саме за рахунок неї і мусить піти вага), води (може значно змінюватися протягом дня), наповнення кишечника і сечового міхура", – розповіла вона.

Як правильно зважуватися: названо поширені помилки

psy-practice

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Медушкіна пояснила, що зміна будь-якого з цих показників може впливати на вагу. Експерт порадила перевіряти себе з чек-листом, щоб не допускати перекосів і не падати в непритомність.

Як не можна зважуватися

  • Кожен день – бо неможливо схуднути або набрати за добу стільки жиру. Результат може змінюватися через набряклість або відтік

    рідини.

  • В гостях – бо ваги можуть давати похибку до 2 кг.

  • Увечері – бо їжа ще не перетравилася, а вода не вийшла.

  • У період менструації – зміни рівня гормонів до, під час і після викликають затримку рідини.

  • Після тренування та активного сексу – потовиділення призводить до значного зниження ваги.

ТОП-5 помилок, що спотворюють ВАШ ВЕС ⠀ Натисніть 2 рази на фото (❤️) ☝️еслі хочете бачити мої пости. ⠀ Я завжди пояснюю клієнтам, що при схудненні ВЕС НЕ Є головним критерієм. Це багатокомпонентний показник, який включає в себе масу: ⠀ ▫️костной тканини (змінюється тільки в довгій перспективі) ▫️мишечной тканини (при схудненні можлива дистрофія) ▫️жіровой тканини (саме за рахунок неї і мусить піти вага) ▫️води (може значно змінюватися в протягом дня) ▫️наполненія кишечника і сечового міхура ⠀ Зміна будь-якого з цих показників може впливати на вагу. Щоб не допускати перекосів і не падати в непритомність ( "О боже, я зі вчора поправилась на 2 кілограми!") Перевірте себе по чек-листу - чи правильно ви зважуєтеся: ⠀ ❌ МОЖНА зважуватися ⠀ ☑️ кожен день ⠀ неможливо схуднути або набрати за добу стільки жирової тканини, щоб це відбилося на вагах. А ось за рахунок набряклості або відтоку рідини, наповнення кишечника вага може значно, до декількох кілограмів, змінюватися ПРОТЯГОМ ДНЯ. ⠀ ☑️ в гостях ⠀ побутові ваги різних марок можуть давати похибку до 2 кг. Порівнювати можна тільки цифри на ОДНИХ І ТИХ ЖЕ вагах. ⠀ ☑️ ввечері ⠀ їжа, з'їдена за день, ще не переварити. Те ж саме стосується випитої за день води. ⠀ ☑️ в період КД ⠀ зміни рівня гормонів до, під час і після менструації викликають затримку рідини. У учасниць моїх проектів я спостерігала ЗАТРИМКИ до 3 КГ! ⠀ ☑️ після тренування (і після активного сексу :) ⠀ рясне потовиділення під час фізичного навантаження призводить до значного зниження ваги. АЛЕ ЦЕ НЕ ЖИР, а вода! Рідина повернеться через пару годин. Також врахуйте, що силове навантаження на великі групи м'язів викликає набряклість, і наступні 2 дні ваги можуть показувати більшу цифру. ⠀ ✅ Збережіть цей посібник собі в закладки 🔰 і відзначайте подруг (@ і ім'я подруги в інстаграме). ⠀ Як правильно вимірювати вагу і обсяги? Дам свою пам'ятку, якщо наберемо 10 000 ❤️ на фото і велика кількість запитів від вас в коментарях "Хочу пам'ятку!" ⠀ # каквзвешіваться_медушкіна

Допіс, Поширення 🏋🏻♀️ # ЛучшаяВМіреХудітельніца (@katya_medushkina)

Як повідомляв OBOZREVATEL,раніше діатолог Світлана Фус розповіла, що заважає худнути. Однією з поширених причин є брак часу і неправильний вибір продуктів.

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Теги
диетаЗайва вага
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