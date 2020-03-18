Без шкоди для здоров'я і фігури: як правильно заїдати стрес

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як правильно заїдати стрес.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. За словами експертки, зазвичай в момент стресу хочеться жирного, тому варто перейти на рибу, сир і горіхи.

Фото: melochi-jizni.ru

"Так, це калорійно, але так ми зможемо підтримати організм і наші гормони", – зазначила Усенко.

Крім того, вона додала, що якщо вам хочеться солодкого, то його слід замінити ягодами, фруктами, крупами та хлібцями.

Усенко також зазначила, що в момент стресу потрібно повністю прибрати з раціону цукор і всі продукти, де він є в будь-якій дозі (цукерки, печиво і т.д.). А також мед, сухофрукти, рідкі масла, сиропи та білу муку (всі продукти, де вона є).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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