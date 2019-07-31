Як правильно пити алкоголь: поради експерта

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як правильно пити алкоголь.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Щоб мінімізувати шкоду від алкоголю і зберегти здоров'я рекомендують пити не більше 14 одиниць в тиждень на постійній основі. Що ж таке ця одиниця і скільки її в келиху вина? Одна одиниця — 10 мл чистого алкоголю. Оскільки алкогольні напої бувають різної міцності і розмірів, це хороший спосіб визначити, наскільки міцний ваш напій і скільки можна його пити виходячи з цієї теорії", — розповіла Усенко.

Фото: 7Dach.ru

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Крім того, експерт написала, як саме можна визначити, скільки одиниць міститься в будь-якому алкогольному напої.

"Потрібно помножити загальний обсяг напою (в мл) на його ABV* (показник кількості чистого алкоголю в процентах від загального обсягу рідини в напої) і розділити результат на 1000", — розповіла Усенко.

Фото: instagram / usenochka

Також Усенко додала, що якщо ви на постійній основі п'єте 14 одиниць в тиждень, то розподілити їх потрібно не менше ніж на 3 дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому хочеться солодкого і назвала продукти, які зменшують тягу до нього.

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