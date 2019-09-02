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Як правильно харчуватися: поради дієтолога

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Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як правильно харчуватися.

Порадами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "У кожного свій режим протягом дня, немає єдиного ідеального. Але є моменти, які підходять майже всім і від них потрібно відштовхуватися: сніданок повинен бути до 9 ранку, вечеря — до 20:00, а проміжки між прийомами їжі від 3,5 до 5 годин", — написала Усенко.

Як правильно харчуватися: поради дієтолога

Фото: icanworkout.me

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Також дієтолог назвала ідеальний графік прийому їжі.

"Ідеальний день виглядає так: в 7: 30-8: 00 — сніданок; 11: 30-12: 00 — перекус; 15: 00-15: 30 — обід: 18: 00-19: 00 — вечеря. Можна поміняти місцями перекус і обід, це не змінить особливо ситуацію, але для когось це може бути більш комфортним", — зазначила Усенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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