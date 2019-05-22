Як правильно харчуватися: названі 5 головних правил

Дієтологи заявляють, що здорове харчування - це не тільки правильний вибір продуктів, але і нормальні відносини з їжею. Люди часто забувають про це і в результаті зіштовхуються з негативними наслідками.

Дієтологи розповідають, як варто ставитися до їжі, пише Cosmopolitan.

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1. Дізнайся, чому ти їси

Запитай себе, ти дійсно відчуваєш голод або їси заради комфорту, позбавлення від стресу і самотності? Або, може, хочеш когось цим порадувати? Якщо виявиться, що справа не в голоді, тобі буде про що подумати.

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2. Сподівайся на краще

Ти зможеш подолати всі невдачі і не заїдати їх. А якщо зробила вибір на користь нездорового харчування, не лай себе, в цьому немає сенсу.

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3. Не всі правила однаково корисні

Напевно в дитинстві тебе просили доїдати все до останньої крихти і вступити в "суспільство чистих тарілок". Тепер можеш з нього вийти!

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4. У тебе свої особисті потреби

Не потрібно встановлювати собі сотню правил, яким важко слідувати. Намагайся помічати голод і моменти насичення. Не порівнюй себе з моделями з телевізора: анорексія нікого не прикрашає.

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5. Став досягаються цілі

Нехай солодке не буде ворогом, нехай це буде спокуса, яку можна іноді собі дозволити, щоб не зірватися. Пам'ятай, що їсти заради відчуття радості безглуздо: краще завари собі чаю або сходи прогуляйся.

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