Як правильно бігати: 5 корисних порад для новачків
Біг – відмінний спосіб підтримувати себе у формі, гарне доповнення до програми схуднення і просто можливість отримати заряд ендорфінів.
Однак, потрібно дотримуватися певних правил, щоб отримати від нього максимум користі та не травмуватися. Про 5 порад правильного бігу розповів український фітнес-тренер Ярослав Сойников для OBOZREVATEL.
Пройти обстеження перед пробіжками
Біг – це корисний вид активності, але він може нашкодити, якщо не враховувати індивідуальні чинники. Наприклад, бігуни можуть страждати від проблем з колінами та спиною, від функціонального укорочення м'язів ніг. До таких проблем можна привести й наявність плоскостопості. Тому перед тим, як почати бігати – варто обстежитися в ортопеда.
Вибрати взуття
Щоб біг не травмував, важлива правильна робота стопи, тому велику роль відіграє вибір взуття. Воно повинне бути досить м'яким, прилягати до стопи та не стискати її передню частину. Зазначимо: фітнес-тренер радить звернути увагу на спеціальні лінійки бігових кросівок, в яких враховані всі особливості.
Продумати маршрут
Важливо і те, по якій поверхні ви бігаєте. За словами експерта, в ідеалі – це повинен бути ґрунт, нерівна поверхня. Наприклад, доріжки в паркових зонах.
"Наші стопи та суглоби люблять біг по нерівних поверхнях, це природне навантаження для них. Максимум користі дає біг по перетнутій місцевості", – розповів Сойников.
Бігати в задоволення
"Головний критерій того, скільки бігати – скільки вам по кайфу. Можливо, ви чули про так звану "ейфорію бігуна", яку пов'язують з викидом ендорфінів. Цей стан підйому і задоволення, за яке люди й цінують біг. Не потрібно себе змушувати. Бігайте по кайфу", – висловився фітнес-тренер.
Вибрати свій вид бігу
Біг – відмінний спосіб заповнити дефіцит руху, витратити багато зайвих калорій і не поправлятися. Однак, за словами фітнес-тренера, щоб він приносив користь, важливо вибрати той вид, який буде підходити саме вам.
Біг підтюпцем – найпопулярніший вид бігу. Це пробіжки з комфортною швидкістю на довгі дистанції. Важливо, щоб ви могли бігти безперервно. Якщо доводиться зупинятися – значить, ви біжите занадто швидко і перевантажуєте себе.
Інтервальний біг – це чергування інтервалів різного навантаження, коли ви відстежуєте пульсометром частоту серцевих скорочень. Наприклад, дві хвилини біжите з пульсом 150 ударів у хвилину, а потім 4 хвилини з пульсом 100. І так чергуєте інтервали. Це гарне тренування для серцево-судинної та дихальної систем.
Фартлек – це чергування бігу з різною швидкістю, під різними кутами, з різним навантаженням. Це дуже корисний вид бігу, оскільки тілу необхідні різноманітні навантаження. Але такий біг більш вимогливий до рівня фізичної підготовки.
Спринт – біг на високій швидкості, який вимогливий до показників сили та правильної роботи опорно-рухового апарату. За словами Сойнікова, його варто практикувати лише під контролем тренера.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярослав Сойников розповів, як привести себе в форму без дієт і спортзалу.