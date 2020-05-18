Як правильно бігати: 5 корисних порад для новачків

Біг – відмінний спосіб підтримувати себе у формі, гарне доповнення до програми схуднення і просто можливість отримати заряд ендорфінів.

Однак, потрібно дотримуватися певних правил, щоб отримати від нього максимум користі та не травмуватися. Про 5 порад правильного бігу розповів український фітнес-тренер Ярослав Сойников для OBOZREVATEL.

Пройти обстеження перед пробіжками

Фото: mobilemedicine.ru

Біг – це корисний вид активності, але він може нашкодити, якщо не враховувати індивідуальні чинники. Наприклад, бігуни можуть страждати від проблем з колінами та спиною, від функціонального укорочення м'язів ніг. До таких проблем можна привести й наявність плоскостопості. Тому перед тим, як почати бігати – варто обстежитися в ортопеда.

Вибрати взуття

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Щоб біг не травмував, важлива правильна робота стопи, тому велику роль відіграє вибір взуття. Воно повинне бути досить м'яким, прилягати до стопи та не стискати її передню частину. Зазначимо: фітнес-тренер радить звернути увагу на спеціальні лінійки бігових кросівок, в яких враховані всі особливості.

Продумати маршрут

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Важливо і те, по якій поверхні ви бігаєте. За словами експерта, в ідеалі – це повинен бути ґрунт, нерівна поверхня. Наприклад, доріжки в паркових зонах.

"Наші стопи та суглоби люблять біг по нерівних поверхнях, це природне навантаження для них. Максимум користі дає біг по перетнутій місцевості", – розповів Сойников.

Бігати в задоволення

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"Головний критерій того, скільки бігати – скільки вам по кайфу. Можливо, ви чули про так звану "ейфорію бігуна", яку пов'язують з викидом ендорфінів. Цей стан підйому і задоволення, за яке люди й цінують біг. Не потрібно себе змушувати. Бігайте по кайфу", – висловився фітнес-тренер.

Вибрати свій вид бігу

Фото: freepik.com

Біг – відмінний спосіб заповнити дефіцит руху, витратити багато зайвих калорій і не поправлятися. Однак, за словами фітнес-тренера, щоб він приносив користь, важливо вибрати той вид, який буде підходити саме вам.

Біг підтюпцем – найпопулярніший вид бігу. Це пробіжки з комфортною швидкістю на довгі дистанції. Важливо, щоб ви могли бігти безперервно. Якщо доводиться зупинятися – значить, ви біжите занадто швидко і перевантажуєте себе.

Інтервальний біг – це чергування інтервалів різного навантаження, коли ви відстежуєте пульсометром частоту серцевих скорочень. Наприклад, дві хвилини біжите з пульсом 150 ударів у хвилину, а потім 4 хвилини з пульсом 100. І так чергуєте інтервали. Це гарне тренування для серцево-судинної та дихальної систем.

Фартлек – це чергування бігу з різною швидкістю, під різними кутами, з різним навантаженням. Це дуже корисний вид бігу, оскільки тілу необхідні різноманітні навантаження. Але такий біг більш вимогливий до рівня фізичної підготовки.

Спринт – біг на високій швидкості, який вимогливий до показників сили та правильної роботи опорно-рухового апарату. За словами Сойнікова, його варто практикувати лише під контролем тренера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярослав Сойников розповів, як привести себе в форму без дієт і спортзалу.