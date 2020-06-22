Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як позбутися звички переїдати.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. По-перше, експертка порадила ліквідувати всі подразники під час їжі.

"Приберіть подразники під час їжі – телефон, ноутбук, книгу, журнал. Якщо є проблеми з контролем їжі, потрібно завжди концентруватися тільки на їжі, щоб вловлювати те, що їси", – заявила Усенко.

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Також, за словами дієтологині, якщо відчуття ситості у вас з'являється тільки в разі великого об'єму їжі, потрібно додавати у порцію більше овочів – вони надовго насичують.

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Крім того, вона порекомендувала спробувати визначити продукти, які викликають спрагу до переїдання, і "ніколи не тримати їх у холодильнику".

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Усенко також порадила зробити свій раціон харчування 5-разовим: їсти частіше, але маленькими порціями. Планувати, що ви будете їсти, заздалегідь і брати їжу з собою, якщо потрібно піти у справах. А також виключити солодкі напої з раціону, перейшовши на чисту воду.

Як позбутися звички переїдати: поради дієтологині

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, як правильно заїдати стрес.