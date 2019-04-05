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Як позбутися звички переїдати перед сном: розкрито секрет

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Багатьом жінкам знайоме бажання перед сном зайти на кухню, щоб "заморити черв'ячка", і вийти звідти з почуттям сильного перенасичення.

Як позбутися від переїдання вечорами розповіла експерт з усвідомленого харчування Євгена Меглінська для блогу Pravda o ede в Instagram, уточнивши, що підхід буде відрізнятися від того, що радять в інтернеті – на прикладі прийому ванни з пелюстками троянд.

Які функції виконує переїдання вечорами

  • Угамування голоду, якщо мало було з'їдено вдень;

  • Своєрідна анестезія почуттів: щоб уникнути неприємних відчуттів;

  • Знизити тривогу;

  • Зайняти себе їжею замість неприємних справ;

  • Отримати додаткові хвилини дозволеного відпочинку;

  • Отримати задоволення, так як іншим способом майже або зовсім не виходить;

  • Відчути близькість з чоловіком, друзями або дітьми за їжею.

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"Список для кожної людини завжди вибудовується індивідуально в процесі терапії. Варіант з ванною підходить тільки хіба що для 6-го пункту. В інших випадках, вам повинні допомагати спеціальні навички, які допомагають справлятися з емоціями, переносити стрес, покращувати відносини з близькими і рідними, а також до самого себе", – поділилася експерт.

Як позбутися звички переїдати перед сном: розкрито секрет

VistaNews

Вона пояснила, що важливо розуміти функцію переїдання. Щоб не вживати багато їжі перед сном, можна застосувати навички. Тоді бажання поїсти від душі вечорами буде знижуватися.

Як позбутися звички переїдати перед сном: розкрито секрет
Як позбутися звички переїдати перед сном: розкрито секрет
Як позбутися звички переїдати перед сном: розкрито секрет
Як позбутися звички переїдати перед сном: розкрито секрет

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Катя Медушкіна розповіла, як в короткі терміни можна схуднути до літа і не завдати шкоди здоров'ю.

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Україна
Теги
харчуваннясхудненнядиета
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