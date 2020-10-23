Як позбутися жиру на животі: 5 легких вправ для красивого тіла

Українська фітнес-тренерка Ольга Сухова показала 5 вправ для рельєфного живота та загального тонусу тіла.

Організм неохоче витрачає жир на животі. Але всього 15 хвилин тричі на тиждень можуть сприяти його "спаленню". Вправами тренерка поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Кожну вправу виконуємо 1 хвилину. Після – відпочинок 20 секунд. І беремося за наступну вправу. Виконуємо 3 кола. Техніка: в планці не прогинатися в попереку, тримаємо корпус рівно", – написала Сухова.

Кроки з планки зі стрибками: дивитися відео

Перехід на ноги з планки: дивитися відео

Почергове підтягування колін, торкаючись до плечей: дивитися відео

Бокова планка: дивитися відео

Бічні планки та віджимання з колін: дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо 5 найефективніших вправ на сідниці, які можна легко виконувати в домашніх умовах.