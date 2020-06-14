Як позбутися тяги до солодкого за тиждень: названо простий спосіб

Дієтолог зі Швеції Фредерік Паулун розповів, як позбутися тяги до солодкого всього за один тиждень.

Про це повідомляє видання Expressen. За словами експерта, спочатку потрібно перестати вживати продукти, які містять багато цукру та їсти лише повільні вуглеводи.

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"Потрібно прибрати з раціону такі продукти, як пластівці для сніданку, солодкі напої, випічку й солодощі та їсти лише повільні вуглеводи. Особливо чутливим людям, можливо, на початку доведеться відмовитися навіть від свіжих фруктів і ягід. Через кілька тижнів зазвичай вже можна знову їх їсти", – підкреслив фахівець.

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Також для того, щоб процес відмови від солодкого протікав легше, дієтолог порадив зайнятися спортом, уникати стресу, пити багато води та висипатися.

Крім того, Паулін порекомендував знайти нові джерела задоволення.

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"Наприклад, приймайте ароматичні ванни, слухайте музику або дивіться кіно. Тобто, просто робіть те, що приносить вам задоволення без всякого цукру", – підсумував експерт.

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