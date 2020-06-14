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14 червня • оновлено в 04:53
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Як позбутися тяги до солодкого за тиждень: названо простий спосіб

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Дієтолог зі Швеції Фредерік Паулун розповів, як позбутися тяги до солодкого всього за один тиждень.

Про це повідомляє видання Expressen. За словами експерта, спочатку потрібно перестати вживати продукти, які містять багато цукру та їсти лише повільні вуглеводи.

Як позбутися тяги до солодкого за тиждень: названо простий спосіб

ruud.ru

"Потрібно прибрати з раціону такі продукти, як пластівці для сніданку, солодкі напої, випічку й солодощі та їсти лише повільні вуглеводи. Особливо чутливим людям, можливо, на початку доведеться відмовитися навіть від свіжих фруктів і ягід. Через кілька тижнів зазвичай вже можна знову їх їсти", – підкреслив фахівець.

Як позбутися тяги до солодкого за тиждень: названо простий спосіб

kalkulyator-kaloriy.ru

Також для того, щоб процес відмови від солодкого протікав легше, дієтолог порадив зайнятися спортом, уникати стресу, пити багато води та висипатися.

Як позбутися тяги до солодкого за тиждень: названо простий спосіб

Крім того, Паулін порекомендував знайти нові джерела задоволення.

Як позбутися тяги до солодкого за тиждень: названо простий спосіб

GlobalLookPress

"Наприклад, приймайте ароматичні ванни, слухайте музику або дивіться кіно. Тобто, просто робіть те, що приносить вам задоволення без всякого цукру", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня Ольга Усенко розповіла, як правильно заїдати стрес.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
диета
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