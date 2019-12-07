Як позбутися целюліту: названо простий спосіб

Найважливішим критерієм для позбавлення целюліту після схуднення є правильне харчування.

Про це написала на своїй сторінці в Instagram відома дієтологиня Інна Забіяка, розповівши про комплексний підхід для вирішення проблеми.

"Причин виникнення целюліту може бути дуже багато, а ось підхід до позбавлення – тільки комплексний! Де найважливіший критерій – харчування! Коригування починаємо з харчування! Важливо мати 3 прийоми їжі – сніданок, обід і вечеря. Перекуси однозначно прибираємо", – пояснила вона.

Як позбутися целюліту healthylifekey.com

За словами дієтологині, потрібно забути про смажені страви, копчені й шкідливі продукти, а готувати їжу потрібно на пару і в духовці. Вона порадила додати до раціону більше свіжих фруктів і овочів.

"Солодощі та алкоголь потрібно мінімізувати, а в ідеалі виключити. Далі важливо підключити спорт й догляд за тілом. Регулярні фізичні навантаження, особливо в комбінації силових і кардіо. Масаж жорсткою щіткою, контрастний душ, регулярне відлущування шкіри скрабами і подальше якісне зволоження. Відмінні результати дає масаж, особливо курсом і підкріплений усіма перерахованими вище пунктами", – додала Забіяка.

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