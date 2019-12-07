Як позбутися целюліту: названо простий спосіб

Найважливішим критерієм для позбавлення целюліту після схуднення є правильне харчування.
Про це написала на своїй сторінці в Instagram відома дієтологиня Інна Забіяка, розповівши про комплексний підхід для вирішення проблеми.
"Причин виникнення целюліту може бути дуже багато, а ось підхід до позбавлення – тільки комплексний! Де найважливіший критерій – харчування! Коригування починаємо з харчування! Важливо мати 3 прийоми їжі – сніданок, обід і вечеря. Перекуси однозначно прибираємо", – пояснила вона.
Як позбутися целюліту
healthylifekey.com
За словами дієтологині, потрібно забути про смажені страви, копчені й шкідливі продукти, а готувати їжу потрібно на пару і в духовці. Вона порадила додати до раціону більше свіжих фруктів і овочів.
"Солодощі та алкоголь потрібно мінімізувати, а в ідеалі виключити. Далі важливо підключити спорт й догляд за тілом. Регулярні фізичні навантаження, особливо в комбінації силових і кардіо. Масаж жорсткою щіткою, контрастний душ, регулярне відлущування шкіри скрабами і подальше якісне зволоження. Відмінні результати дає масаж, особливо курсом і підкріплений усіма перерахованими вище пунктами", – додала Забіяка.
ХОЧЕТЕ ПОЗБУТИСЯ ЦЕЛЮЛІТУ? 🚀 ⠀ Така часта наша 'жіноча' проблема, яка заважає нам відчувати себе комфортно. Особливо коли мова заходить про пляжі або басейні. А вже роздягнутися перед коханим чоловіком ... ⠀ Причин виникнення целюліту може бути дуже багато, а ось підхід до позбавлення від нього - тільки комплексний! Де найважливіший критерій - харчування! ⠀ Після кожної своєї вагітності я починала цей шлях і успішно вигравала цю боротьбу ☺️! ⠀ Отже, коригування починаємо з харчування! ⠀ 🚀 важливо мати 3 виражених прийому їжі - сніданок, обід і вечерю. Так зване 'кусовнічество' однозначно прибираємо. ⠀ 🚀 забуваємо про смажені страви, копчені і шкідливі продукти. Готуємо їжу на пару і в духовці. Намагаємося вживати більше свіжих фруктів і овочів. ⠀ 🚀 солодощі та алкоголь потрібно мінімізувати, а в ідеалі виключити. ⠀ Що конкретно і коли їсти детально розберемо на інтенсивний по правильному харчуванню, який пройде 16-18 грудня! Запис в Директ або за посиланням в шапці профіля👌 ⠀ ❗️ Далі важливо підключити спорт і догляд за тілом. ⠀ ✨ регулярні фізичні навантаження, особливо в комбінації силових і кардіо. ⠀ ✨ масаж тіла жорсткою щіткою, контрастний душ, регулярне відлущування шкіри скрабами і подальше якісне зволоження. ⠀ ✨ відмінні результати дає масаж, особливо курсом і підкріплений усіма перерахованими пунктами вище. ⠀ Всім красивою і рівною шкіри !!! ⠀ Кого хвилювало хоч раз питання целюліту? Вирішили забити або боротися? А хто здобув перемогу і задоволений зараз станом шкіри?
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