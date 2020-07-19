Як полегшити біль у спині за допомогою двері та стіни: 5 простих вправ

Важко домогтися гарної постави, оскільки більшість людей стають сутулими, навіть не помічаючи цього, особливо після роботи з дому.

Але якщо намагатися виконувати кожен день кілька вправ, можна позбавити тіло від болю, і знадобляться вам для цього всього лише стіна та двері. Про це Daily Mail розповіла К'яра Бекуті, фітнес-тренер з Лондона, що спеціалізується на пілатес і розтяжці.

При цьому фахівець зазначила, що запропонований нею спосіб підходить не для всіх, зокрема, він може бути протипоказаним для новачків у спорті, перед пологами і після них, при будь-якій травмі: слід зверніться до лікаря, перш ніж виконувати ці вправи.

"Ангел біля стіни"

Фітнес-тренер пропонує почати з вправи "Ангел біля стіни". Встаньте спиною до стіни так, щоб зап'ястя, лікті, голова, плечі, спина, сідниці і одна п'ята були щільно притиснутими до стіни. Другу ногу виставте вперед.

Повільно піднімайте руки до тих пір, поки вони не опиняться над головою, зафіксуйте на секунду, також не відриваючи від стіни, потім зігніть у ліктях і опускайте, поки пальці не торкнуться плечей. Випряміть їх і опустіть, під час всієї вправи не можна відривати корпус і руки від стіни, повторювати 5-10 разів.

Якщо виконувати кожен день кілька вправ, можна позбавити спину від болю. Фото: ambulatoria.com.ua

Морська зірка в двері

Станьте в порозі та упріться зігнутими в ліктях руками по обидві сторони дверей; руки повинні розташовуватися трохи нижче від плечей. Потім виставте одну ногу вперед, немов хочете зайти в кімнату і нахиліться вперед, спираючись на руки. Відчуйте напругу між лопатками і відчуття того, як поліпшується ваша постава.

Кутова розтяжка

Встаньте в кут кімнати з зігнутими під кутом 90 градусів плечима. Зробіть вдих, опустіть плечі і притисніть передпліччя до стіни. Видихніть, правою ногою зробіть крок у кут, дивіться прямо перед собою, а корпусом рухайтеся вперед, спираючись на руки. Вдихніть 3-5 разів, поверніться у вихідне положення і повторіть те ж з лівою ногою.

Більшість людей стають сутулими, навіть не помічаючи цього. Фото: vmeste365.com

Вирівнювання постави

Четверта вправа ідеальна для тих, хто прагне вирівняти поставу. Сидячи прямо, лопатки спрямуйте вниз, а руки тримайте прямо перед собою, ніби в молитві.

Тисніть долонями одну на одну, зробіть глибокий вдих і наблизьте зігнуті руки до грудей, Стисніть лопатки у вихідне положення, а потім повторіть.

Розтягування хребта

Ляжте і зігніть обидва коліна до грудей, потім опустіть їх на одну сторону килимка. Обидва плеча притисніть до килимка і подалі від вух. Поверніть голову в протилежну сторону для повного повороту хребта.

Повільно поверніться у вихідне положення і зробіть те саме в інший бік. Повторіть 5-10 разів. Це гарна розтяжка для нижньої частини спини, яка розслаблює після довгих годин сидіння.

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