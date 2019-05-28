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/Дієта і фітнес

Як почати ходити до спортзалу: поради експерта

1.1тЧитати матеріал російською

Український майстер-тренер Ярослав Сойніков розповів, як почати займатися у спортзалі.

Порадами він поділився з OBOZREVATEL. Так, найперше експерт порекомендував визначити свою мотивацію.

"Щоб знайти час для фітнесу, треба визначити чітку мету: навіщо він вам. Ще на етапі вибору залу, тренера і типу тренувань, визначте, що ви хочете отримати в результаті: схуднути, набрати м'язову масу, тримати тіло у формі або підтримувати здоров'я", — зазначив тренер.

Як почати ходити до спортзалу: поради експерта

Фото: tirexgym.com

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Після того, як визначитеся з метою, Сойніков порекомендував проконсультуватися із тренером і дізнатися, скільки часу вам знадобиться для досягнення результату.

"Якщо ви хочете скинути вагу, то тренер підкаже, як зробити це без шкоди для здоров'я. Виходячи з цього, визначте, як часто треба тренуватися. У середньому досить 3-4 тренування по 45 хвилин на тиждень. Це близько 1,5% часу на тиждень", додав експерт.

Як почати ходити до спортзалу: поради експерта

Фото: cosmo.ru

Крім того, Сойніков заявив: для того, щоб почати займатися спортом, не обов'язково мати багато грошей. Головним і вичерпним ресурсом все ж таки залишається час.

"Іноді ми розтрачуємо час дуже необдумано — нескінченно скролимо стрічку в Instagram або дивимося різні телешоу. Якщо відкинути ці пожирачі часу, то залишиться кілька годин для дійсно корисних занять. В нашому випадку для фітнесу", — підсумував тренер.

Як почати ходити до спортзалу: поради експерта

Фото: ru.freepik.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярослав Сойніков розповів, як набути форми без дієт і спортзалу.

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Сафронова Лиля
Сафронова Лиля
Мoя 6лагодарноcть тeм, кто показал мне чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁arlth4o Пpocто прoйдя опрoc полyчила пoчти пoлугодoвую зарплaтy)) Пoльзyйтесь, пока еще ecть возможность=)
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