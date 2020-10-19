Як підвищити і зміцнити імунітет восени: експертка назвала ефективні засоби

З настанням холодної пори року у багатьох людей виникає питання, як підвищити імунітет, щоб не хворіти. Зробити це можливо за допомогою імуностимулюючих трав.

Такими подробицями поділилася дієтологиня Катерина Романова на особистій сторінці в Instagram. Крім того, експертка зазначила, що за допомогою даних трав можна також вберегти себе від стресів та втоми, зберегти запас сил й енергії, не залишивши застуді ніяких шансів.

Женьшень

Китайці називають женьшень – корінь життя або ліки проти усього. Біологічно активні речовини, які містяться в корені даної трав'янистої рослини застосовуються для зміцнення імунітету, після тривалих важких хвороб і реабілітації. Також відмінно підходить спортсменам при високих фізичних навантаженнях.

Ехінацея

Відмінно бореться з передчасним старінням. Комплексно впливає на зміцнення імунітету, зупиняє розмноження вірусів грипу та герпесу, стрептококів і стафілококів, кишкової палички. Підвищує ефективність роботи всіх систем організму. Також очищає кров і лімфу.

Шипшина

Відвар шипшини ефективний для профілактики й лікування ГРВІ в зимовий та осінній час року. Він насичений мікроелементами та вітамінами, рекомендований для підвищення імунітету і поліпшення роботи всього організму.

Елеутерокок

Підвищує імунітет. Застосовується при перевтомі, занепаді сил, використовується в період реабілітації після різних захворювань.

Солодка

Дана трав'яниста рослина зміцнює імунітет і сприяє довголіттю. У Стародавньому Китаї корінь солодки нарівні з женьшенем вважався чи не найкращим засобом для підняття імунітету. Крім того, солодка – хороший тонізуючий, противірусний і протизапальний засіб.

Лофант тибетський

Могутній біостимулятор здоров'я. Трав'яниста рослина з величезною кількістю корисних речовин, які діють безпосередньо на імунну систему, широко використовується тибетськими монахами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо 6 найкращих продуктів для профілактики грипу восени.