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3 травня • оновлено в 23:11
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Як підкачати сідниці: топ-5 правил, щоб виглядати ідеально

8.7т
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Багато дівчат хочуть мати струнку фігуру і особливу увагу вони приділяють сідницям. Підкачати цю частину тіла буває досить складно.

Про те, як накачати сідниці, але не збільшити об'єм ніг, пише Cosmopolitan.

Як підкачати сідниці: топ-5 правил, щоб виглядати ідеально

pexels.com

Робіть спеціальні вправи

Включіть в свої тренування вправи, націлені на тренування сідниць, такі як сідничні місток або відведення ніг назад і в сторону. При їх виконанні положення допомагає акцентувати навантаження саме на сідницях, а не на ногах.

Як підкачати сідниці: топ-5 правил, щоб виглядати ідеально

pexels.com

Попрощайтеся з великою вагою

Забудьте про тренування з великою вагою. Щоб підсилити ефект робіть більшу кількість повторень вправи.

Як підкачати сідниці: топ-5 правил, щоб виглядати ідеально

pexels.com

Присідайте правильно

Під час присідань намагайтеся не опускатися нижче паралелі з підлогою. Зробити акцент на сідницях і задній поверхні стегна під час присідань допоможе також правильне положення ніг – трохи ширше плечей.

Як підкачати сідниці: топ-5 правил, щоб виглядати ідеально

pexels.com

Не відмовляйтеся від кардіо

Чергуйте силові навантаження з кардіо – це допоможе тобі отримати пропорційне спортивне тіло. Добре допоможе опрацювати сідничні м'язи ходьба в гору або ходьба по сходах.

Як підкачати сідниці: топ-5 правил, щоб виглядати ідеально

pexels.com

Правильно харчуйтеся

Правильне харчування – ключова умова в боротьбі за спортивне пружне тіло. Якщо раціон суперечить основним принципам правильного харчування, то, незважаючи на те, що м'язи будуть рости, жир буде залишатися в тілі.

Як підкачати сідниці: топ-5 правил, щоб виглядати ідеально

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, одним з кращих вправ для швидкого зміцнення м'язів преса є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.

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Автор
Марія Дідик
Теги
Фітнес диета
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Букет Красивый
Букет Красивый
Девушку эту можно? Ну чисто пердолить
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