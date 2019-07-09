Як підібрати собі ідеальний сніданок: поради дієтолога

Дієтолог Алла Манайкіна розповіла, як підібрати собі ідеальний сніданок.

Так, подробицями вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами фахівця, для початку потрібно визначити, який тип сніданку вам підходить — білковий або вуглеводний.

"Як це зрозуміти? Наприклад, якщо на сніданок ви наїдаєтеся, наприклад, кашею і почуття легкого голоду до вас приходить не раніше ніж через 3 години — то у вас вуглеводний тип. Ваш сніданок повинен включати різноманітні каші, мюслі, фрукти, cухофрукти або, так звані, сніданки в "баночках". Якщо ж через годину-дві знову хочеться перекусити — ваш тип білковий. На сніданок їжте яйця/омлет, сир, йогурт, або навіть корисні сендвічі з куркою", — розповіла Манайкіна.

Фото: eda.ru

Також дієтолог зазначила, що є ті, кому потрібні і білки і вуглеводи. Їм потрібно їсти на сніданок, наприклад, вівсянку і яйце — це наситить надовго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці з університету Колорадо назвали популярний сніданок, який може нашкодити здоров'ю.

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