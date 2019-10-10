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10 жовтня • оновлено в 21:27
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Як перестати їсти на ніч: названо ефективні способи

17.4т Читати матеріал російською

Потрібно контролювати сон, харчування й уникати зневоднення, щоб приборкати нічний голод для ефективного схуднення

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог Крістіна Шереметьєва, перерахувавши дієві способи боротьби з апетитом.

"Нічний апетит – звір страшний й нещадний. На корені губить наш метаболізм. Якщо ми ввечері поїли, а сніданок пропустили – цілий день в тілі накопичуватиметься жир", – розповіла дієтолог.

Як не їсти перед сном

Як не їсти перед сном

Фото: bodycamp.ru

Так, фахівець радить обов'язково пити 2,5 літра води в день маленькими ковтками. Це допоможе тримати апетит під контролем і уникнути зневоднення.

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Більш того, Шереметьєва радить стежити за своїм сном, тому що виробляється головний гормон жироспалювання – соматотропін. Якщо лягати спати пізніше звичайного, для додаткової порції енергії організм вимагатиме щось закинути в шлунок. Це порушить гормональний баланс, а також, швидше за все, вплине на відмову від сніданку.

Сон для схуднення

Сон для схуднення

pixabay

Зловживати спеціями дієтолог також не радить, тому що вони активують смакові рецептори й збуджують апетит. Ще один відмінний спосіб відмовитися від їжі перед сном – почистити зуби.

А піші прогулянки після вечері дозволять заспокоїти нервову систему й знизити рівень гормону кортизолу. Ще один важливий фактор для відмови від продуктів вночі – не пропускати прийоми їжі, так як під час голодного схуднення втрачається м'язова маса, уповільнюється метаболізм і прискорюється старіння.

І останні способи – підвищити мотивацію, записавши свою мету на стікер, а також їсти усвідомлено, щоб перестати переїдати.

Як приборкати нічний апетит? (Продовжуємо) ⠀ Всім, хто реально хоче позбутися від нічного апетиту і інших психологічних залежностей від їжі - раджу пройти мій тренінг "Як перестати залежати від солодкого, постійно зриватися і заїдати стрес". Подробиці за посиланням в шапці профілю або пишіть мені в директ, все детально розповім. ⠀ А поки продолжім⤵️ Нічний апетит – звір страшний і нещадний. На корені губить наш метаболізм. Якщо ми ввечері поїли, а сніданок пропустили – цілий день в тілі буде накопичуватися жир. ⠀ Я запропонувала вам вже 7 способів приборкання апетиту. І ось ще нові способи. Ставте обов'язково лайк і +, хто прочитав все до кінця. Для мене важлива ваша зацікавленість в темах👍 ⠀ 7. Не забувайте пити воду! Центр спраги і голоду в головному мозку знаходяться настільки близько, що, коли ми хочемо пити, нам здається, що ми хочемо їсти. Центр спраги збуджений і це збудження передається центру голоду. Ми не можемо розрізнити ці сигнали. Тому не забувайте протягом дня пити порядку 2,5л води. П'ємо маленькими ковтками і часто. І зневоднення, гальмуючого схуднення, не буде, і апетит під контролем. ⠀ А коли раптом накотить сильний голод, випийте спочатку склянку води. Можливо, ви просто хотіли пити. І якщо ж ви все-таки голодні, то після випитого склянки води ви явно багато з'їсти не зможете. ⠀ 8. Спіть спокійно! Під час сну виробляється соматотропин – головний гормон жироспалювання. А також йде відновлення організму. Якщо ми довго не лягаємо спати, організм вимагає додаткової порції енергії. А нам найпростіше підбадьоритися, що-небудь з'ївши. В результаті у нас порушується гормональний баланс через недосипання, а вранці нам не хочеться їсти, і ми пропускаємо сніданок ... Про наслідки відмови від сніданку ми говорили минулого разу. Чи не повторююсь. ⠀ 9. Не зловживайте спеціями! Спеції активують наші смакові рецептори і збуджують апетит. Щоб не переїдати, відмовтеся від спецій на вечерю. ⠀ 10. Чистіть зуби відразу після вечері! Це психологічний прийом. Якщо почистив зуби, начебто як є вже не можна. Якщо у вас є ще вечірній перекус, чистите зуби відразу після нього. ⠀ ПРОДОВЖЕННЯ в фото поста, перегортайте справа наліво 👈

Публікація від КОРОСТЕНЬ ШЕРЕМЕТЬЄВА (@dietolog_kristina)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Олена Кален поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги, нагадавши, що екстрені методи погано впливають на здоров'я.

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Теги
диета схуднення харчування Фітнес здоров'я дієтолог
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70rus xxx
70rus xxx
Смотрю,Супрун воскресла.
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