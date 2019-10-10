Як перестати їсти на ніч: названо ефективні способи

Потрібно контролювати сон, харчування й уникати зневоднення, щоб приборкати нічний голод для ефективного схуднення

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог Крістіна Шереметьєва, перерахувавши дієві способи боротьби з апетитом.

"Нічний апетит – звір страшний й нещадний. На корені губить наш метаболізм. Якщо ми ввечері поїли, а сніданок пропустили – цілий день в тілі накопичуватиметься жир", – розповіла дієтолог.

Як не їсти перед сном Фото: bodycamp.ru

Так, фахівець радить обов'язково пити 2,5 літра води в день маленькими ковтками. Це допоможе тримати апетит під контролем і уникнути зневоднення.

Більш того, Шереметьєва радить стежити за своїм сном, тому що виробляється головний гормон жироспалювання – соматотропін. Якщо лягати спати пізніше звичайного, для додаткової порції енергії організм вимагатиме щось закинути в шлунок. Це порушить гормональний баланс, а також, швидше за все, вплине на відмову від сніданку.

Сон для схуднення pixabay

Зловживати спеціями дієтолог також не радить, тому що вони активують смакові рецептори й збуджують апетит. Ще один відмінний спосіб відмовитися від їжі перед сном – почистити зуби.

А піші прогулянки після вечері дозволять заспокоїти нервову систему й знизити рівень гормону кортизолу. Ще один важливий фактор для відмови від продуктів вночі – не пропускати прийоми їжі, так як під час голодного схуднення втрачається м'язова маса, уповільнюється метаболізм і прискорюється старіння.

І останні способи – підвищити мотивацію, записавши свою мету на стікер, а також їсти усвідомлено, щоб перестати переїдати.

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