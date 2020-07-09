Як отримати ідеальну фігуру: дієтологиня дала шість простих порад

Австралійська дієтологиня Ліан Уорд дала шість порад, які допоможуть схуднути та надовго зберегти бажану вагу.

Простими рекомендаціями жінка поділилася з виданням Daily Mail (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Не заїдати стрес

Заїдати стрес і поганий настрій – погана звичка. Краще в такі моменти читати книгу або просто прогулятися. Часто люди плутають спрагу з голодом, тому для початку краще зробити ковток води, в яку можна додати лимон.

Заїдати стрес не можна 1News

На вечерю – напій з овочів

Експертка рекомендує їсти на вечерю салат або овочі, з яких можна зробити смузі. Наприклад, ідеально підійде поєднання шпинату та цукіні.

"Додайте до овочевого смузі часникові сухарі та оливкову олію, щоб зробити напій смачнішим", – відзначила Уорд.

Не зловживати напівфабрикатами

Споживання напівфабрикатів слід зменшити до двох разів на тиждень. А ще краще – віддавати перевагу здоровим жирам: авокадо, горіхи чи нерафінована оливкова олія.

Напівфабрикати шкідливі для здоров'я 1News

Їсти уважно та повільно

Потрібно повільно і "свідомо" їсти, не відволікатися на перегляд телевізора або читання соцмереж в телефоні. Це займе 15-20 хвилин. Також Уорд нагадала, що відчуття ситості настає тільки через 20 хвилин. Тому не потрібно одразу максимально заповнювати свій шлунок.

Рухати своїм тілом

Не варто забувати про користь руху. Якщо дієта дає 70 відсотків схуднення, то рух – 30 відсотків. Уорд вважає, що бажано проходити по десять тисяч кроків щодня. Також намагайтеся підніматися та спускатися якомога більше протягом робочого дня, щоб залишатися рухливими та здоровими.

Пити воду до і під час їжі

Австралійка радить пити воду до і під час прийому їжі. Цей корисний лайфхак вбереже вас від переїдання та обезводнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Альбіна Коміссарова порадила, що їсти до і після тренування.